Con JaguarLandRover e Chery il Freelander riparte dalla Cina. Sarà un brand autonomo

Chery e JLR riporteranno in vita la Freelander trasformandola in un nuovo marchio di veicoli elettrici. Il nuovo brand - si legge sul sito Carbuzz - offrirà «veicoli elettrici mainstream» in Cina prima che la casa automobilistica si espanda ai mercati globali. I veicoli elettrici Freelander - come precisato dal sito Carbuzz - saranno prodotti nello stabilimento di CJLR a Changshu, in Cina. Commercializzato negli Stati Uniti come LR2, il suv compatto è stato 'rimpiazzato' lo scorso anno dalla Discovery Sport. Ma il nome sta per tornare, con JLR che ha concesso in licenza il marchio Freelander al suo partner automobilistico cinese, Chery.

La joint venture prevede lo sviluppo e la produzione di nuove auto elettriche basate sull'architettura EV di Chery e commercializzate con il nome Freelander. Utilizzato per l'ultima volta nel 2015, Freelander diventerà un marchio completamente nuovo, separato dalle attuali offerte di veicoli di JLR e Chery. Chery e JLR collaboreranno per posizionare il marchio Freelander nel mercato cinese. I veicoli saranno prodotti nello stabilimento CJLR di Changshu. Attualmente, questo stabilimento produce la Jaguar XFL, la Jaguar E-Pace, la Land Rover Discovery Sport e la Range Rover Evoque.