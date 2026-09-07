JaguarLandRover: gruppo valuta 4mila licenziamenti per ridurre i costi. Ministro GB esclude aiuti governativi

Jaguar Land Rover si preparerebbe ad annunciare migliaia di tagli al personale nell'ambito di un programma di prepensionamento volontario per ottenere risparmi 1,7 miliardi di sterline (2,3 miliardi di dollari) nei prossimi due anni. Si ritiene che l'azienda informerà i dipendenti nelle prossime ore, con una riduzione di 4.000 posti di lavoro. Il Ministro del Commercio Jonathan Reynolds ha già escluso qualsiasi salvataggio governativo per Jaguar Land Rover (Jlr), il più grande produttore automobilistico britannico. Reynolds ha parlato con l'amministratore delegato di Jlr, PB Balaji, e incontrerà il team dirigenziale dell'azienda all'inizio di questa settimana con l'obiettivo di «mitigare eventuali perdite di posti di lavoro». Il gruppo ha confermato in un comunicato stampa diffuso nel fine settimana l'avvio di un programma di prepensionamento volontario che offre ai dipendenti e ai dirigenti la possibilità di lasciare l'azienda.

Si ritiene che i ruoli interessati saranno quelli non legati alla produzione, con la maggior parte dei tagli che riguarderanno le attività nel Regno Unito, dove lavorano circa 34.000 dipendenti. Poco meno di 10.000 persone sono impiegate dall'azienda all'estero. Emma Reynolds, segretario capo al Tesoro, ha affermato che le case automobilistiche di tutto il mondo stanno affrontando «forti difficoltà competitive a livello globale». I produttori europei hanno faticato a tenere il passo con la concorrenza delle case automobilistiche cinesi che producono veicoli elettrici più economici.

Il Segretario Capo del Tesoro ha dichiarato alla Bbc: «Il mio pensiero va ai lavoratori, perché non abbiamo ancora visto l'annuncio definitivo da parte dell'azienda». Ha aggiunto che il ministro al Commercio sta «lavorando a stretto contatto» con la dirigenza di Jlr e i sindacati e che il governo ha già fornito supporto all'industria automobilistica, inclusa Jlr, dopo il devastante attacco informatico dello scorso anno che l'ha costretta a interrompere per settimane la produzione. Il gruppo produce la maggior parte delle sue auto in stabilimenti sparsi nel Regno Unito, tra cui quelli di Solihull, nelle West Midlands, e Halewood, nel Merseyside. Un portavoce di Jlr ha dichiarato che «negli ultimi tre anni, abbiamo rafforzato il nostro portafoglio di marchi e trasformato la nostra gamma di prodotti per la prossima generazione.

Nell'ambito della prossima fase della nostra strategia, dobbiamo adattarci alle mutevoli condizioni del mercato globale, puntando a risparmi per circa 1,7 miliardi di sterline nei prossimi due anni e a ridurre il punto di pareggio a 300.000 veicoli. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo semplificare ulteriormente la nostra organizzazione, migliorare l'efficienza e rafforzare la nostra resilienza.«L'azienda ha confermato di aver informato i dipendenti e i sindacati del piano per un programma di prepensionamento volontario, aggiungendo che «condividerà ulteriori informazioni prima con i dipendenti».

Un portavoce del governo ha riconosciuto che " sarà un periodo di incertezza e preoccupazione per i lavoratori coinvolti, le loro famiglie e le comunità in generale. Abbiamo intrapreso azioni significative per sostenere l'industria automobilistica del Regno Unito, riducendo le bollette elettriche per i produttori, fornendo 4 miliardi di sterline in finanziamenti per capitale e ricerca e sviluppo per la produzione di veicoli a zero emissioni (Zev) e lanciando un incentivo di 2 miliardi di sterline per le auto elettriche al fine di incoraggiare l'acquisto di veicoli elettrici».

Il mese scorso Jlr ha rivelato che i ricavi sono diminuiti del 9,6% su base annua, attestandosi a 6 miliardi di sterline nei tre mesi fino al 30 giugno, a causa di un calo del 9,2% dei volumi di vendita.Questo calo è avvenuto dopo che la produzione è stata fortemente interrotta da una serie di fattori, tra cui un incendio nello stabilimento di un fornitore. All'inizio di quest'anno, Jlr aveva annunciato l'intenzione di tagliare circa 1,7 miliardi di sterline di costi nei prossimi anni per sostenere il suo piano di rilancio.