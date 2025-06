JaguarLandRover: Moody's rialza rating, nel 2025 performance solide e ottima redditività

L'agenzia Moody's ha oggi alzato il rating corporate di Jaguar Land Rover Automotive (JLR) da Ba2 a Ba1 mantenendo un outlook positivo. La decisione, spiega l'analista Timo Fittig, è motivata dal fatto che «l'imminente separazione del business dei veicoli commerciali di Tata Motors Limited» - prevista per il quarto trimestre 2025 - aumenterebbe l'importanza di JLR nelle attività di TML e l'eventuale supporto finanziario. Ma sull'upgrade, si sottolinea, ha pesato anche «la solida performance di JLR in un anno caratterizzato da sfide significative per l'industria automobilistica globale». Moody's evidenzia come la prevista scissione delle attività di veicoli commerciali di Tata Motors Limited porterà JLR a rappresentare oltre il 90% dell'EBITDA di gruppo di TML.

Le prospettive sui rating di JLR rimangono «positive, riflettendo la convinzione che il rating dell'azienda potrebbe essere ulteriormente migliorato se le sue prestazioni operative continueranno a essere solide, nonostante le condizioni operative più difficili, non da ultimo l'introduzione di dazi sulle auto esportate negli Stati Uniti». L'agenzia ricorda come «il fatturato e il volume di vendita all'ingrosso di JLR sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente nell'esercizio 2025, conclusosi il 31 marzo, con circa 401.000 nuove auto vendute e un fatturato di 29 miliardi di sterline. L'azienda ha chiuso l'anno con un'ottima redditività, raggiungendo un margine EBIT rettificato dell'8,5% in parte favorito da un mix di prodotti più redditizio, in parte determinato dalla cessazione del servizio di diversi modelli Jaguar a margine inferiore».