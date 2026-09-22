Jameel Motors Italia rafforza struttura organizzativa con 5 nuove nomine per i marchi Geely e Zeekr

Jameel Motors Italia rafforza la propria struttura organizzativa con la nomina di cinque nuove figure professionali, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dei marchi Geely e Zeekr e accompagnarne la crescita sul mercato italiano. «Queste nomine rappresentano un passo importante nel percorso di crescita di Jameel Motors in Italia - ha dichiarato Marco Santucci, managing director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr.

Entrambi i brand attraversano due fasi diverse del proprio sviluppo, ma condividono la stessa ambizione: costruire una presenza solida e duratura sul mercato italiano». Il nuovo assetto organizzativo prevede un potenziamento mirato di entrambe le strutture.

Sandro Sarlo ricoprirà il ruolo di sales director Geely, riportando direttamente a Marco Santucci, managing director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr.

Anche la struttura italiana di Zeekr, guidata da Lucio Tropea in qualità di general manager, si rafforza con l'ingresso di quattro nuove figure professionali: Francesco Cianfarani nel ruolo di PR consultant, Micaela Seganti come marketing manager, Gianluca Nicolin in qualità di sales manager e Luca Selve come zone manager.