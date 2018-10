Tesla, James Murdoch verso presidenza al posto di Musk. Stampa Usa, cambio previsto da accordo con Sec

NEW YORK - James Murdoch in corsa per sostituire Elon Musk alla presidenza di Tesla. Murdoch - riporta il Financial Times - sarebbe il favorito a prendere il posto del miliardario visionario nell’ambito dell’accordo raggiunto fra Musk e la Sec sulle accuse di frode. Intesa che prevede l’allontanamento di Musk dalla presidenza entro la metà di novembre. Murdoch siede al momento nel consiglio di amministrazione del colosso delle auto elettriche come direttore non esecutivo. Musk preferirebbe che il suo posto fosse preso da Antonio Garcia, altro membro del cda. Ma Garcia potrebbe non essere ritenuto abbastanza indipendente visto il suo coinvolgimento di vecchia data con le aziende di Musk.

La società di Garcia, Valor Equity Partners, ha infatti investito in Tesla nel 2005 e poi venduto le sue azioni durante l’initial public offering nel 2010. Garcia ha anche investito in SpaceX, la società spaziale di Musk. Secondo indiscrezioni, Murdoch avrebbe segnalato di essere interessato all’incarico. «La presidenza di Tesla è perfetta per James» affermano alcune fonti di Tesla con il Financial Times. Murdoch lascerà il suo incarico da amministratore delegato di 21st Century Fox quando sarà completata la vendita a Walt Disney, e sta valutando di creare un fondo per investimenti in tecnologia. Occupare la guida di Tesla sarebbe così un passo importante, anche perchè - osservano gli analisti - sarebbe a stretto contatto con Musk. Da Tesla e da Murdoch non arrivano conferme, ufficialmente la corsa per prendere il posto da presidente di Musk, che resta comunque amministratore delegato, resta aperta.