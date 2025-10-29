Jeep, al via produzione nuova Compass nello stabilimento di Melfi. E Stellantis scommette sui robotaxi

Prende il via oggi nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata, la produzione della Nuova Compass della Jeep, la terza generazione del suv globale che ha portato al successo il marchio in Europa e nel mondo, un modello che ha raggiunto oltre 2,5 milioni di vendite in tutto il mondo. Costruita sulla piattaforma all'avanguardia Stla Medium, la Nuova Compass «unisce le migliori capacità della categoria, il design iconico di Jeep, la tecnologia avanzata e la completa libertà di scelta dei propulsori - si legge in un comunicato - offrendo ai clienti la possibilità di scegliere la tecnologia che meglio si adatta alle loro esigenze, dagli ibridi efficienti all'alimentazione completamente elettrica. Offre ai clienti un'ampia gamma di opzioni, da una e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 195 CV, fino alle versioni completamente elettriche che erogano sino a 375 CV, trazione integrale e un'autonomia di 650 km. Questa vasta gamma di opzioni riflette un credo fondamentale di Jeep la libertà di mobilità per ogni viaggio».

Vengono migliorate «sia la sicurezza che le prestazioni fuoristrada, preservando al contempo il comfort ai vertici della categoria che rende la Nuova Compass un suv pratico ma altamente capace». Lo stabilimento di Melfi è già stato la «casa» della Jeep: nel 2014, infatti, la fabbrica lucana è diventata il primo sito di produzione Jeep al di fuori del Nord America, producendo inizialmente la Renegade e successivamente la Compass, comprese le pionieristiche versioni ibride plug-in 4xe. Da allora, oltre 2,3 milioni di veicoli Jeep sono usciti dalle sue linee. A Melfi la libertà gioca un ruolo centrale. Grazie a una linea di assemblaggio ultra-flessibile, l'impianto è capace di adattarsi in tempo reale alla domanda del mercato, adeguando il mix di veicoli prodotti, fino al 100% BEV se necessario.

La nuova generazione di Compass si conferma uno dei modelli più ampiamente disponibili nella gamma globale di Jeep. Le unità prodotte a Melfi saranno commercializzate in 60 Paesi in tutto il mondo in Europa, Medio Oriente e Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Con questa produzione, si apre un nuovo capitolo per Jeep in Europa: progettata, ingegnerizzata e costruita in Italia, «la Nuova Compass - si legge ancora - stabilisce nuovi parametri di riferimento nel segmento C-suv in tutto il mondo, offrendo ai clienti versatilità, capacità e innovazione senza pari».

Parallelamente, Stellantis accelera la strategia di mobilità autonoma annunciando un’alleanza con Nvidia, Uber e Foxconn per sviluppare una nuova generazione di robotaxi: i primi 5.000 veicoli sono previsti dal 2028 negli Stati Uniti. In questa partnership Stellantis sarà responsabile della produzione dei veicoli, Nvidia fornirà il software di guida autonoma, Uber gestirà la flotta e Foxconn contribuirà all’integrazione hardware/sistemi.