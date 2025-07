Jeep Avenger raggiunge i 200mila ordini. Il B-suv elettrico leader con una quota del 21,4%

Jeep Avenger, il suv disegnato a Torino, ha superato la soglia dei 200.000 ordini in due anni dal lancio «affermandosi - sottolinea Stellantis - come uno dei modelli più popolari sul mercato europeo». Sul mercato italiano, dove Jeep Avenger è il suv più venduto in assoluto e il B-Suv 100% elettrico in testa al ranking con una quota del 21,4%.

Presentata nel 2022 e lanciata nel 2023, Jeep Avenger - si legge nella nota - ha segnato un punto di svolta nella strategia di elettrificazione del marchio. Questo le ha permesso di affermarsi rapidamente sul mercato internazionale, in quanto la gamma nel tempo si è ampliata con versioni benzina e ibride, rendendo le proposte del marchio Jeep ancora più attraenti e accessibili.