Jeep, entro il 2025 quattro Suv elettrici in Europa e America. Obiettivo leadership mondiale tra i BEV-Suv

Jeep sferra l'attacco alla leadership nel comparto dei suv completamente elettrici e svela il piano per i prossimi anni. Quattro SUV BEV in Nord America e in Europa entro il 2025, con modelli elettrificati nell'intero portafoglio statunitense, e l'obiettivo di portare al 100% le vendite di solo elettriche in Europa e al 50% in Usa sono i punti cardinali del piano che segue gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica fissati da Stellantis nel suo 'Dare Forward 2030'. La partenza al fulmicotone è rappresentata da due SUV globali completamente nuovi e interamente elettrici.

Jeep Avenger, il primo, debutterà al Salone di Parigi il 17 ottobre. Uno dei primi SUV elettrici ad essere lanciato in Nord America sarà la Jeep Recon. Vettura dura e pura, del tutto nuova, promette di percorrere il Rubicon Trail, uno degli itinerari fuoristrada più impegnativi degli Stati Uniti, e di arrivare alla fine del tragitto con un’autonomia sufficiente per rientrare in città per la ricarica. sarà presentato al pubblico il prossimo anno e la produzione avrà inizio nel 2024 in Nord America. Sarà commercializzata nei principali mercati internazionali, compresa l’Europa. “È - ha detto Christian Meunier, CEO del marchio Jeep -una strategia lungimirante per far sì che milioni di appassionati di Jeep in tutto il mondo continuino ad avere un pianeta da esplorare, accudire e proteggere. L’elettrificazione è estremamente positiva per il nostro marchio, in quanto lo rende ancora più performante, interessante, sostenibile e divertente”, In Europa, il marchio Jeep ha già operato una grande trasformazione ed entro la fine di quest’anno, il portafoglio dei SUV Jeep sarà completamente elettrificato in quasi tutti i mercati europei.

Il piano si fonda sullo slancio dei veicoli 4xe, il nuovo 4x4, dando vita a un portafoglio di vetture progettate su misura per l’Europa. Il primo modello dell’ ‘offensiva’ è Jeep Avenger full-electric, un SUV compatto che era stato presentato all’inizio dell’anno nell’ambito del piano strategico a lungo termine Dare Forward di Stellantis. Avenger, che sarà introdotta in Europa e altri mercati come il Giappone e la Corea del Sud, sarà posizionata sotto la Jeep Renegade e sarà prodotta nell’impianto ad alta efficienza di Tychy, in Polonia. Con un’autonomia elettrica di 400 chilometri, offrirà un’altezza da terra e angoli di dosso e attacco ai vertici del segmento, oltre a sfoggiare interni moderni e tecnologicamente avanzati con spazi generosi per passeggeri e bagagli. “E’ un veicolo moderno, divertente ed emozionante - dichiara Antonella Bruno, Head of Jeep Europe in Stellantis - e si rivolgerà ai clienti alla ricerca di una Jeep ma che sia performante, compatta, moderna e elettrica”.

Anche la famiglia Wagoneer è in procinto di espandersi con l’arrivo di Wagoneer S, veicolo full-electric che continuerà ad ampliare la presenza del brand nel segmento dei SUV premium offrendo un design aerodinamico, slanciato e originale con trazione 4x4 di serie, gestione ‘all-terrain’, tecnologie avanzate specifiche del marchio Jeep e credenziali impressionanti in termini di prestazioni. Con un’autonomia di 400 miglia con una singola carica, 600 CV e un tempo di accelerazione 0-60 miglia/ora di circa 3,5 secondi, si distingue per un design esterno con griglia illuminata a LED. Wagoneer sarà presentato al pubblico il prossimo anno e la produzione avrà inizio nel 2024 in Nord America. Negli Stati Uniti, le prenotazioni per il modello full-electric della Wagoneer saranno aperte ai clienti all’inizio del 2023. La vettura sarà poi commercializzata nei principali mercati internazionali, compresa l’Europa.