Jeep fa il pieno di vendite in Europa: ad aprile +75%. Bene anche Alfa Romeo: +6,3%

TORINO - Ancora una volta registra «ottimi risultati» nel mercato europeo Jeep che in aprile aumenta le vendite del 75% e nel quadrimestre del 58%, con Renegade e Compass protagoniste nelle loro categorie. Lo sottolinea Fca in una nota. Jeep cresce nel mese di aprile in tutti i principali mercati europei: Italia (+124,5%), Germania (+0,8%), Francia (+36%), Regno Unito (+31%) e Spagna (+102,5%). In crescita anche Alfa Romeo che aumenta le vendite del 6,3% in aprile e del 13,2% nei quattro mesi: Stelvio (che conferma la leadership nel suo segmento in Italia) e Giulia sono i modelli che guidano la crescita del marchio. Fiat 500 è la vettura più venduta del segmento A con oltre 16 mila immatricolazioni nel mese, il 6,7% in più di un anno fa. Alle sue spalle la Panda, mentre 500X e 500L sono nelle posizioni di vertice dei loro segmenti.