Jeep, un futuro ambizioso ed “elettrizzante”. Da Avenger a Recon e Vagoneer, la strada è tracciata

È un piano completo per la nuova generazione di veicoli 4xe completamente elettrici, quello comunicato da Jeep e che ha per oggetto il futuro del marchio in fatto di veicoli con la spina. L’ambizioso obiettivo diventare il principale marchio mondiale di Suv elettrificati. Il piano prevede l’introduzione di quattro suv completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025. «Incoraggiati dal successo del nostro portafoglio 4xe elettrificato in Nord America e in Europa - ha dichiarato Christian Meunier, Ceo del marchio Jeep - stiamo progettando e sviluppando i suv Jeep più performanti e sostenibili di sempre, procedendo nella nostra marcia per diventare il marchio di Suv a emissioni zero leader nel mondo. È una strategia lungimirante per far sì che milioni di appassionati di Jeep in tutto il mondo continuino ad avere un pianeta da esplorare, accudire e proteggere».

Il marchio Jeep ha già diffuso le prime immagini di due suv interamente elettrici Recon e Wagoneer, nome in codice Wagoneer S, che approderanno in Nord America e in altre regioni in tutto il mondo, affiancandosi alla nuova Jeep Avenger full-electric, già in arrivo in Europa all’inizio del 2023. Sulla scorta del successo della Jeep Wrangler 4xe, il veicolo ibrido plug-in (Phev) più venduto negli Stati Uniti, e della Grand Cherokee 4xe di recente introduzione, il brand sta inoltre sviluppando una gamma completa di prodotti elettrificati specificamente concepita per il Nord America. Il primo modello di questa offensiva di prodotto è la nuova Jeep Avenger full-electric, un Suv compatto che era stato presentato nell’ambito del piano strategico a lungo termine Dare Forward di Stellantis.

«La nuova Avenger - ha dichiarato Antonella Bruno, head of Jeep Europe in Stellantis - offrirà l’insieme della capability e delle caratteristiche distintive del marchio Jeep declinato su misura per il mercato europeo. Questo Suv moderno, divertente ed emozionante si rivolgerà a un numero crescente di clienti alla ricerca di una vettura firmata Jeep che offra un’alternativa performante, compatta, moderna e interamente elettrica agli attuali player».