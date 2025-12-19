Jeep, il 2025 si chiude con un milione di unità vendute a livello globale. Italia primo mercato europeo

Jeep chiude il 2025 superando il milione di unità vendute a livello globale e confermandosi uno dei marchi a vocazione internazionale del gruppo Stellantis, con una presenza produttiva e industriale articolata su quattro centri di progettazione e design e dieci stabilimenti nel mondo. «In Europa - ha affermato Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe durante la consueta conferenza stampa di fine anno - il marchio mantiene una quota complessiva dell'1%, che sale all'1,8% nel mercato suv, mentre l'Italia si conferma primo mercato europeo e terzo a livello globale, con circa 60.000 immatricolazioni da inizio anno e una quota del 7,4% nel comparto dei suv». «Nel contesto di un mercato europeo altamente competitivo - ha aggiunto Catone - Jeep registra risultati positivi in diversi Paesi, con crescite a doppia cifra in Portogallo (+42%), Austria (+35%), Regno Unito (+21%) e Polonia (+16%). La performance complessiva è sostenuta da una gamma che copre i principali segmenti e da un'offerta tecnologica diversificata, in linea con le esigenze dei singoli mercati».

Elemento centrale dei risultati è Jeep Avenger, primo suv del marchio nel segmento B, sviluppato per l'Europa e disegnato a Torino. Dal lancio ha superato le 230.000 unità vendute ed è stabilmente il suv più venduto in Italia. Nei primi undici mesi del 2025 Avenger guida il mercato suv nazionale con una quota del 5,63% ed è leader tra i B-suv 100% elettrici, con una quota superiore al 16%. Il modello è proposto con una gamma completa di motorizzazioni - elettrica, e-Hybrid, benzina e 4xe a trazione integrale - ed è commercializzato in 62 Paesi. E prossimamente cominceranno le vendite anche in Sud America. «In Italia - ha spiegato Novella Varzi, - Country Manager Jeep Italia - Avenger è stato il SUV e il B-SUV BEV più venduto già nel 2024, e può fregiarsi di questi primati anche considerando il periodo gennaio-novembre 2025. Nei primi undici mesi, infatti, Avenger si è confermato SUV più venduto d'Italia con una quota del 5,63% nel comparto. Anche grazie a questi risultati, Jeep ha consolidato una quota complessiva del 4,2% e del 7,4% nel mercato SUV. È saldamente nella top assoluta del mercato italiano, e, a livello previsionale, supererà le 65.000 consegne alla fine del 2025».

Accanto ad Avenger, Jeep introduce la nuova Compass, giunta alla terza generazione di uno dei modelli più rappresentativi del marchio, che ha superato globalmente i 2,5 milioni di unità vendute. La nuova Compass è costruita sulla piattaforma STLA Medium, è disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi. Il modello offre una gamma di propulsioni che spazia dagli ibridi alle versioni completamente elettriche, con potenze fino a 375 cv e un'autonomia dichiarata fino a 650 km, affiancate da soluzioni tecniche orientate a efficienza, comfort e capacità off-road. Nel corso del 2026 Jeep rafforzerà inoltre la propria presenza nel segmento D-suv con l'arrivo di Wagoneer S e Recon, due modelli che puntano sull'elettrificazione e sulle tradizionali caratteristiche del marchio in termini di robustezza, sicurezza e capacità in fuoristrada. Con queste novità Jeep rientra in un segmento che in Europa si avvia verso una quota di veicoli completamente elettrici pari al 50% e volumi annui prossimi alle 900.000 unità, consolidando una strategia basata su una gamma globale e su un'offerta tecnologica flessibile.