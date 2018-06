Jeep, Manley: «Elimineremo diesel in Europa entro il 2022. Sostituito da modelli elettrificati»

BALOCCO - «Elimineremo il diesel» nell’area Emea «nel corso di sviluppo del piano». Lo ha affermato Michael Manley, numero uno di Jeep e Ram, in occasione del Capital market day di Fca, spiegando che questa motorizzazione «sarà sostituita da opzioni elettrificate». Inoltre, entro il 2021 si punta a far diventare una realtà la tecnologia di guida autonoma di livello L3 (il primo livello). Fca prevede di avere altri due stabilimenti nell’area per la produzione di vetture a marchio Jeep, aumentando la capacità produttiva di 3,5 volte rispetto alla fine del 2017. Per quanto riguarda il Sud America, (area Latam), uno degli obiettivi del piano è avere un nuovo stabilimento, aumentando la capacità produttiva di 150mila unità rispetto alla fine del 2017. Un nuovo impianto è in programma anche per la Cina, mercato su cui si punta a espandere la presenza del brand, grazie a 8 lanci tra nuovi prodotti o rinnovati, con due veicoli specifici per il mercato cinese.

Una espansione è prevista anche in India, dove si punta a alzare di una volta e mezza la capacità produttiva rispetto alla fine del 2017. Per quanto riguarda, infine, l’area Nafta, Jeep entrerà anche in segmenti a più alti margini e aumenterà la capacità produttiva di 500mila unità sempre rispetto alla fine del 2017. Al 2022 l’obiettivo del marchio ram è di raggiungere 1 milioni di vetture vendute A LIvello globale e di diventare il secondo brand di veicoli commerciali nell’area Nafta. Lo ha indicato Michael Manley, numero uno di Jeep e Ram, in occasione del Capital market day di Fca. Rispetto alle previsioni di vendita per il 2018, che sono di arrivare a 770mila unità, raggiungendo 1 milione di vetture l’incremento previsto a fine 2022 è del 30%.

Nel piano, tuttavia, ha spiegato Manley, il gruppo si è tenuto più cauto, indicando l’obiettivo di 930mila unità (+20% sul 2018). Per Ram arrivare a fine anno a 770mila unità rappresenta un nuovo record, ha aggiunto Manley, con una crescita dell’11% rispetto al 2017. La quota di mercato nel segmento pickup a fine 2018 è stimata pari al 23,5%, contro il 15,5% del 2009.