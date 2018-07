Jeep, Marchionne: «Risultati senza precedenti per strategia vincente. Quest’anno ne consegneremo due milioni»

ROMA - «Quest’anno ne consegneremo due milioni» ribadisce l’Ad di Fca, Sergio Marchionne, sottolineando la strategia di rilancio del marchio Jeep alla cerimonia per la consegna all’Arma dei Carabinieri di una Jeep Wrangler attrezzata per poter essere utilizzata anche in spiaggia. «Come forse saprete - ha detto - negli ultimi anni abbiamo seguito una strategia molto chiara per sviluppare Jeep a livello globale, che ha portato a risultati senza precedenti per il marchio: da un produttore di modeste dimensioni a un costruttore globale che oggi è presente in più di 140 paesi nel mondo; da un marchio che vendeva poco più di 300.000 unità all’anno, nel 2009, ad una casa mondiale che negli ultimi quattro anni ha superato il milione di veicoli venduti; da un costruttore con quattro stabilimenti in un unico Paese, gli Stati Uniti, a un marchio globale con dieci stabilimenti in sei Paesi, tra cui anche qui in Italia. A Melfi produciamo la Jeep Renegade, ormai ufficialmente ‘arruolatà nell’Arma con una flotta di oltre 1.200 esemplari, tra quelli già in servizio e quelli in arrivo nel corso dell’anno».