Jeep nella top ten delle vendite in Italia nel 2025, ha una quota del 4,11%. Avenger di nuovo il Suv più immatricolato

Il brand Jeep è stabilmente nella top ten del mercato nazionale, chiudendo il 2025 al nono posto, con una quota del 4,11%. L'Italia si conferma dunque primo mercato europeo per il brand Jeep. Secondo l'elaborazione di Dataforce, i risultati commerciali del mese di dicembre 2025 confermano la leadership di Jeep Avenger, nuovamente il Suv più venduto d'Italia dopo il successo del 2024. La sua quota nel comparto supera il 5,5% e vale anche la leadership tra i B-Suv (market share vicina all'11%).

Avenger è anche al secondo posto tra i B-Suv 100% elettrici con una quota del 15,4%. Grazie a questi risultati, Jeep Avenger figura anche al terzo posto complessivo del mercato italiano 2025, in assoluto, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione. Protagonista dell'ultimo scorcio del 2025 anche Jeep Compass, il nuovo Suv 100% made in Italy, dal design all'ingegnerizzazione sino alla produzione, che irrompe nel segmento C-Suv con design, capability, tecnologia e comfort ai vertici.