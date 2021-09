Jiefang scommette sui camion elettrici. Marchio cinese di Faw Group investirà 4,6 mld di dollari

Jiefang, un marchio di camion del cinese Faw Group, investirà oltre 30 miliardi di yuan (circa 4,64 miliardi di dollari) per sviluppare veicoli a nuova energia (Nev) durante il 14/mo piano quinquennale (2021-2025). Lo ha annunciato oggi la società. Nei prossimi cinque anni l'azienda svilupperà veicoli elettrici puri, ibridi e a celle a combustibile, e mira a diventare un leader del settore nelle tecnologie chiave e di base entro il 2030. Inoltre aumenterà gradualmente la quota di mercato dei suoi Nev.

L'investimento sarà utilizzato per costruire nuove basi di innovazione energetica in nove località nazionali ed estere e una base esclusiva per lo sviluppo di veicoli e sistemi di celle a combustibile. Hu Hanjie, presidente di Faw Jiefang Automotive Co., Ltd., ha spiegato che questa mossa mira anche a contribuire agli obiettivi della Cina di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060. Fondato nel 1953 e con sede nella provincia nord-orientale di Jilin, il gruppo statale Faw è conosciuto come la culla dell'industria automobilistica cinese.