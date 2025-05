John Elkann a Riad con Donald Trump. Con gli imprenditori invitati dal presidente Usa

C'è anche il presidente di Stellantis John Elkann con Donald Trump in Arabia Saudita. Elkann - secondo quanto si apprende - fa parte della delegazione di rappresentanti di grandi aziende americane, invitati direttamente dal presidente degli Stati Uniti. Stellantis è infatti una delle più grandi società automobilistiche che producono in America. In Arabia Saudita si terrà un business forum con le imprese locali e americane su tecnologia, intelligenza artificiale ed energia al quale parteciperanno big Usa del tech e della finanza, come Elon Musk, Mark Zuckerberg e Sam Altman. Elkann ha avuto un colloquio con Trump e il principe ereditario Mohammed bin Salman.