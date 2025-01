Kaellenius (Acea): «Trasformazione del settore auto sia guidata dal mercato»

"L'industria automobilistica della Ue rimane pienamente impegnata e investita economicamente nella transizione verso la mobilità a emissioni zero. Ma l'unico modo per far sì che questa transizione abbia successo è renderla una trasformazione guidata dal mercato e dalla domanda. Il prossimo piano d'azione deve essere costruito su questa premessa. La verifica della realtà dell'attuale Green Deal europeo non ci rallenterà, piuttosto spingerà questa transizione rimuovendo i colli di bottiglia e introducendo le flessibilità necessarie". Questo il commento di Ola Kaellenius, ceo di Mercedes-Benz e presidente Acea, l’associazione che rappresenta i costruttori al termine dell’incontro alla Commissione Ue che ha avviato il dialogo sul futuro del settore auto. L’Acea indica che l'incontro “ha evidenziato un senso di urgenza condiviso tra produttori e fornitori, poiché la crisi di competitività globale dell'Europa, un'adozione del mercato più lenta del previsto per i veicoli a emissioni zero e la mancanza di condizioni abilitanti ostacolano significativamente i progressi verso gli obiettivi di mobilità a emissioni zero”.

Christian Levin, ceo di Traton, Scania e presidente del Consiglio dei veicoli commerciali, indica dal canto suo che “la transizione dell'industria automobilistica dipende da una comprensione condivisa delle sfide e delle opportunità tra aziende e politiche pubbliche. Von der Leyen è stata chiara sull'ambizione della Commissione di ridurre la burocrazia e di adottare ulteriori misure per accelerare la transizione verde, garantendo così la competitività europea”. Dal settore dei veicoli commerciali c’è “il sostegno ad ambiziosi obiettivi climatici”, però sottolinea “che gli obiettivi da soli non sono sufficienti. Sono essenziali un rapido dispiegamento delle infrastrutture e altre condizioni abilitanti, come la parità del costo totale della proprietà e misure dal lato della domanda". Il costo totale della proprietà considera non solo il prezzo di acquisto ma anche i relativi costi di gestione nell'intero ciclo di vita del prodotto.

I membri dell'Acea, indica una nota, hanno sottolineato che affinché questo dialogo abbia successo, i futuri incontri e discussioni devono coinvolgere attivamente tutti i produttori e i fornitori con un'impronta industriale sostanziale in Europa e tutti i filoni di lavoro tematici devono riflettere la prospettiva unica del segmento dei veicoli pesanti.