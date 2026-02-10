Kallenius (Acea) a leader Ue: «Invertire declino settore auto per garantire futuro industriale»

«Invertire il declino della produzione di veicoli in Europa», «rafforzare la resilienza e gestire le dipendenze critiche» e «perseguire un percorso di decarbonizzazione pragmatico». Sono le richieste presentate da Ola Kallenius, presidente dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) e ceo di Mercedes-Benz, ai leader Ue in una lettera inviata ieri. I produttori europei, si legge nel testo, «possono avere successo realizzando prodotti che i clienti scelgono perche sono superiori. Ma l'eccellenza del prodotto da sola non sara sufficiente. Il nostro successo dipendera da una regolamentazione pragmatica, da mercati aperti, da nuove infrastrutture e dalla domanda di mercato, nonche da una solida strategia industriale a sostegno della produzione in Europa». Il Vecchio Continente, «e messo alla prova da forze che stanno ridefinendo il commercio, la sicurezza, l'energia e la tecnologia. Il nostro settore automobilistico e quello piu duramente colpito. In questo momento, l'Acera e ogni singolo membro della nostra associazione sono pronti a collaborare con i responsabili politici e i partner lungo tutta la catena del valore per investire, innovare e garantire il futuro industriale dell'Europa per i prossimi 140 anni».