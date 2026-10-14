Kallenius (presidente Acea e ceo Mercedes): «Urgente flessibilità su obiettivi mobilità a zero emissioni»

"I costruttori europei di veicoli stanno accelerando con successo la propria trasformazione verso una mobilità a zero emissioni. È giunto il momento che la Ue riformi il quadro normativo per favorire il raggiungimento del triplice obiettivo di decarbonizzazione, sicurezza economica e salvaguardia dei posti di lavoro". Lo ha indicato il presidente dell’Acea Ola Källenius (ceo Mercedes-Benz) ai media. Tra le altre cose, l’Acea – che rappresenta le case automobilistiche europee - insiste sul fatto che la regolazione sulle emissioni Co2 del settore auto al 2030 e al 2035 deve essere all’insegna della flessibilità e non basato su pesanti sanzioni punitive.

Alla fine ciò che sosterrà le dinamiche del mercato è la scelta dei consumatori e non è realistico ritenere che il 100% dei consumatori scegliere l’elettrico. L’Acea insiste sulla necessità di calcolare le emissioni in media su un arco temporale di più anni (2028-2032) allo scopo di evitare i controlli anno per anno. “C'è un'urgenza immediata: l'obiettivo del 2030 è ormai alle porte; tre anni o tre anni e mezzo sono un lasso di tempo brevissimo per il settore”, ha detto Kallenius.