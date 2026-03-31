Kia avvia la produzione del suv elettrico EV2 a Žilina. È il secondo veicolo 100% alla spina assemblato in Europa

Kia ha annunciato l'avvio della produzione del B-suv elettrico EV2, il secondo veicolo completamente alla spina dell'azienda assemblato in Europa, presso lo stabilimento di Žilina, in Kia Slovakia che a dicembre celebrerà vent'anni di produzione europea. A seguito del programma di modernizzazione delle linee di produzione completato nel 2025 con un investimento di oltre 200 milioni di euro, lo stabilimento si estende su quasi due chilometri quadrati, impiegando circa 3.700 persone e opera con oltre 600 robot avanzati in cinque aree principali: stampaggio, carrozzeria, verniciatura, motori e assemblaggio.

Pensato per essere l'auto principale della famiglia, EV2 punta sulla praticità quotidiana. Le dimensioni compatte offrono comunque ampio spazio per le gambe, sedili posteriori reclinabili e fino a 403 litri di capacità di carico. Kia EV2 viene prodotta con due opzioni di batteria, 42,2 kWh e 61,0 kWh, offrendo autonomie previste fino a 317 e 453 chilometri (WLTP in attesa di omologazione). Flessibili le opzioni di ricarica, tra cui ricarica rapida DC 400V, ricarica AC 11 kW e AC 22 kW, che supportano sia gli spostamenti urbani che i viaggi più lunghi. Presenti anche i servizi connessi come la pianificazione del percorso EV, la funzione Plug & Charge e la ricarica bidirezionale che semplificano la proprietà.