Kia avvia progetto #RiparteConTe per supportare clientela. Acquisto per tutti i modelli con rate a partire da gennaio 2021

MILANO - Kia Motors Italia riprende le sue attività, con la piena operatività - in tutta sicurezza - della sua Rete di concessionarie e con una serie di iniziative per essere vicina ai propri clienti consolidati ma anche a quelli futuri. Con il piano #KiaRiparteConTe, un hashtag che non ha bisogno di spiegazioni, la Casa coreana celebra la ripresa della attività con un video emozionale realizzato in collaborazione con la in house agency Innocean Worldwide Italy e diffuso su tutti i canali social del brand (disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=aSKBwhzNvIc. Un modo per raccontare che Kia, grazie alla sua gamma, è pronta a soddisfare tutti i ritrovati bisogni di mobilità della comunità all'alba del progressivo ritorno alla normalità.

Sono davvero speciali, ad esempio, le offerte che Kia mette in campo per sostenere un mercato, come quello automotive, che nei mesi di lock down ha registrato una grande contrazione. Ecco quindi che con il programma #KiaRiparteConTe sarà possibile scegliere oggi un modello qualsiasi della gamma Kia e pagare la prima rata a gennaio 2021. Oppure sarà possibile aderire al piano Scelta Kia a condizioni molto vantaggiose con tasso zero e TAEG 1,77%.

Considerato il successo dell'iniziativa benefica di consegna a domicilio della spesa per gli over 65 attivato a Milano e hinterland all'inizio del lock down, Kia ha anche deciso di continuare a mettere le proprie auto a disposizione del personale del CSV (Centro servizi per il Volontariato) per estendere il proprio supporto in altre città italiane. Non ci si limiterà quindi alla consegna della spesa di generi di prima necessità, ma le vetture di Kia saranno impegnate per supportare tutte le attività di solidarietà attivate da CSV nelle città italiane individuate. In questa fase di estensione del progetto verranno coinvolti anche i concessionari della rete per aumentare la capillarità dell'azione di solidarietà.Anche sul fronte del post vendita Kia ha pensato ai propri clienti in questi due mesi attivando il progetto globale Kia Promise che prevede un'estensione straordinaria delle garanzie in scadenza fino alla fine di giugno e l'operazione Piccoli Gesti per supportare tutti i clienti nei delicati processi di igienizzazione delle vetture. (A questo link il video della campagna https://www.youtube.com/watch?v=iKapwZv0C4I).

''L'iniziativa Kia Riparte con Te - ha detto Giuseppe Mazzara, marketing communication & CRM director Kia Italia - sottolinea ancora di più il nostro atteggiamento di attenzione totale nei confronti del nostro cliente, una serie di iniziative, che continueranno nel tempo, che sono finalizzate a garantirgli una soddisfazione massima ogni volta che viene e verrà a contatto con il nostro brand''.