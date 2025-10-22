Kia Charge supera quota 1 milione punti di ricarica in Europa. I veicoli elettrici del brand possono accedere in 27 Paesi

Il servizio Kia Charge festeggia il raggiungimento di 1 milione di punti di ricarica, a cui gli utenti di veicoli elettrici del brand Kia potranno accedere nei 27 Paesi europei. Di questi oltre 55.000 nel Regno Unito, includendo la rete ad alta potenza Ionity. L'ampliamento della rete supporta l'intera gamma di veicoli elettrici del marchio, tra cui EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 e il van elettrico PV5. La ricarica diventa più semplice grazie alla nuova app Kia, che integra in un'unica piattaforma digitale i servizi Kia Connect, Kia Charge, MyKia, il libretto di garanzia e il manuale del proprietario. L'app consente di cercare colonnine, gestire abbonamenti, monitorare i cicli di ricarica e pianificare viaggi con fermate programmate. Il Kia EV Route Planner aiuta i conducenti nei viaggi lunghi, individuando automaticamente le stazioni lungo il percorso e aggiungendole come tappe.

L'ultimo aggiornamento consente di impostare il livello di carica desiderato per ogni fermata, direttamente dalla mappa. Con il sistema Plug&Charge, disponibile presso operatori compatibili, basta collegare il cavo per avviare la ricarica: nessuna app o carta necessaria per l'autenticazione. ''Raggiungere un milione di punti di ricarica dimostra il nostro impegno nel fornire un ecosistema completo per la mobilità elettrica pubblica, residenziale e professionale. Questo traguardo rafforza il nostro contributo a una mobilità più sostenibile'' ha precisato Marc Hedrich, presidente e ceo di Kia Europe. Kia Charge si basa su partnership strategiche con fornitori di ricarica leader in Europa.

Il servizio include ricarica AC, DC e HPC (High Power Charging), con due tariffe disponibili: gratuita (Easy) o con canone mensile (Plus). La rete Ionity, parte integrante dell'offerta, conta attualmente 5.000 punti di ricarica in Europa e punta a raggiungere quota 13.000 entro il 2030. Tramite l'app Kia, sono disponibili anche i pacchetti Ionity Power e Ionity Ultra, con tariffe agevolate.