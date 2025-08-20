Kia con EV4 avvia produzione veicoli elettrici in Europa. Lo stabilimento è quello di Zilina, in Slovacchia

Kia ha iniziato la produzione di veicoli elettrici nello stabilimento europeo, in Slovacchia. In produzione la versione a cinque porte di EV4, progettato specificamente per il mercato europeo. «L'avvio della produzione di EV4 rappresenta per noi un traguardo molto importante. È una chiara dimostrazione delle capacità tecniche e della grande flessibilità delle nostre attivita europee - ha dichiarato Marc Hedrich, presidente e Ceo di Kia Europe -. A partire dal 20 agosto, lo stabilimento slovacco produrrà auto completamente elettriche, oltre ai modelli con propulsori ibridi e a combustione interna. L'ampliamento delle nostre capacità produttive, ci permette di soddisfare ogni giorno di più la nostra eterogenea platea di clienti europei».

Progettato sulla specifica piattaforma modulare elettrica globale (E-GMP) di Hyundai Motor Group, EV4 offre un equilibrio perfetto tra prestazioni ed efficienza. La scelta è tra due tipologie di batteria: una standard da 58,3 kWh e una ad autonomia estesa da 81,4 kWh. EV4 si distingue per le innovazioni avanzate, come le funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Grid (V2G). EV4 si distingue per il cofano realizzato in alluminio per ridurre il peso e migliorare la maneggevolezza e per una palette di otto tinte carrozzeria, tra cui un'esclusiva finitura opaca.

Lo stabilimento produttivo di Zilina, in Slovacchia, e un pilastro delle attivita europee del brand. Inaugurato nel 2004, occupa una superficie di due chilometri quadrati ed e posizionato strategicamente per servire i principali mercati europei. Impiega circa 3.700 persone con oltre 600 robot all'avanguardia ed e in grado di produrre simultaneamente diversi modelli in cinque aree principali: presse, carrozzeria, verniciatura, motore e assemblaggio. Le linee di produzione sono state aggiornate con nuove tecnologie, tra cui un trasportatore per le batterie degli EV sulla linea di assemblaggio, grazie ad un investimento di 108 milioni di euro.