Kia Drive, numeri eccellenti in Europa: dal 2022 superati i 250mila giorni di noleggio. Attivo in nove mercati

Kia Drive raggiunge il traguardo dei 250mila giorni di noleggio complessivi in Europa, confermando la crescita del programma di noleggio flessibile del costruttore coreano. Attivo dal 2022, il servizio è oggi disponibile in nove mercati europei e si basa su una rete di oltre 180 punti di ritiro presso i concessionari Kia. Il programma consente di noleggiare l'intera gamma di modelli Kia per periodi che vanno da un solo giorno a diversi mesi, offrendo una soluzione alternativa alla proprietà tradizionale dell'auto. Il servizio è accessibile tramite il sito web Kia, l'app dedicata e direttamente nelle concessionarie, puntando su semplicità di utilizzo e trasparenza dei costi. A partire dal 2026, Kia Europe prevede un'ulteriore evoluzione di Kia Drive con un'estensione mirata ai clienti business.

Le nuove soluzioni di noleggio saranno pensate per rispondere a esigenze temporanee delle aziende, come picchi di domanda o eventi specifici, rappresentando un'alternativa flessibile al leasing tradizionale senza impegni di acquisto. L'offerta sarà inoltre allineata al lancio del PV5 e alla strategia Platform Beyond Vehicles (PBV). Il servizio è supportato da una piattaforma di gestione del noleggio proprietaria sviluppata da Kia in collaborazione con concessionari, società di vendita nazionali ed esperti del settore, con l'obiettivo di semplificare le prenotazioni e la gestione delle flotte. «Raggiungere un quarto di milione di giorni di noleggio dimostra quanto i clienti apprezzino una mobilità pratica e flessibile», ha dichiarato Soohang Chang, presidente di Kia Europe, sottolineando come la presenza in nove mercati metta il marchio in una posizione solida per continuare a rispondere alle esigenze di mobilità quotidiana in tutta Europa.