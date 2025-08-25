Kia EV2, tutto pronto a Zilina per la piccola elettrica da 30mila euro destinata al mercato europeo

La Kia EV2 sarà costruita presso lo stabilimento di Zilina, nella Repubblica Slovacca, per potenziare la presenza della casa coreana in Europa dove il nuovo modello elettrico è destinato a trovare il suo terreno di elezione scontrandosi con un numero sempre maggiore di concorrenti dalle caratteristiche dimensionali, tecniche e di prezzo simili.

La EV2 dunque farà compagnia, produttivamente parlando, alla nuova EV4, oltre che alle Sportage e alla Xceed, allargando verso il basso la gamma delle auto elettriche dopo la EV6, la EV9, la EV3 e la EV5 in arrivo a breve nei concessionari. Entro la prima parte del 2026 saranno così 6 i modelli elettrici nativi della casa coreana oltre alla Niro, disponibile anche con vari livelli di ibrido, e all’inedito commerciale PV5.

Così come la EV3 e la EV4, la EV2 sarà costruita sulla versione a trazione semplificata della piattaforma E-GMP, quella cioè con architettura elettrica a 400 Volt e con il motore primario posizionato anteriormente. Non è tuttavia esclusa una versione bimotore a trazione integrale poiché i vertici di Kia hanno ripetuto più volte che ogni modello EV avrà una versione GT ad alte prestazioni.

Non è ancora lecito sapere quali saranno le potenze e le altre caratteristiche tecniche della EV2 il cui concept di stile, in veste praticamente definitiva, è stato presentato il febbraio scorso in occasione dell’EV Day tenutosi a Tarragona, in Spagna. Si sa solo che la EV2 avrà due batterie: una più grande con celle NMC da oltre 400 km di autonomia e un’altra di capacità inferiore con chimica LFP.

Questa soluzione, finora utilizzata da Kia solo per le EV5 prodotte in Cina per il mercato locale, permetterà di limitare il prezzo offrendo al cliente una batteria che, a fronte di prestazioni inferiori, ha però una durata e una sicurezza superiori oltre ad un impatto più contenuto per l’ambiente. A questo proposito, risponderanno a questi criteri anche i materiali utilizzati per l’abitacolo.

Per avere un’idea delle dimensioni, la Kia EV2 è lunga 4,06 metri, dunque 23 cm meno della EV3 e segue il filone stilistico degli altri modelli con alcune piccole differenze per i gruppi ottici, ma potrebbe non essere la EV più piccola. Il presidente Ho Sung Song ha infatti rivelato che Kia sta studiando un’elettrica ancora più piccola ed economica della EV2 annunciata con un listino di 30mila euro e che tra qualche giorno vedremo in veste definitiva al Salone di Monaco.