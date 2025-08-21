Kia EV4, iniziata la produzione a Zilina: è la prima elettrica della casa coreana costruita in Europa

Kia ha avviato la produzione della EV4 hatchback 5 porte presso il proprio stabilimento di Zilina, in Repubblica Slovacca in vista del suo lancio commerciale e del rafforzamento della gamma elettrica del costruttore coreano che, dopo la EV6, la EV3 e la EV9, è pronta ad immettere sul mercato la EV5 in attesa della compatta EV2 che sarà anch’essa prodotta in Europa e le cui fattezze sono state già anticipate attraverso un concept.

Ad associarle tutte è l’identica base tecnica rappresentata dalla piattaforma E-GMP, specifica per auto elettriche e che per la EV6 e la EV9 utilizza l’architettura a 800 Volt con la trazione posteriore e, in subordine, integrale mentre per le altre l’architettura elettrica è a 400 Volt, il motore primario è installato nel cofano anteriore e, per le versioni a trazione integrale e con prestazioni più elevate, utilizza un ulteriore motogeneratore dedicato alle ruote posteriori.

La EV4, che sarà costruita anche in versione berlina 4 porte a Gwangmyeong per i mercati dove questa tipologia di carrozzeria è apprezzata, rappresenta tuttavia un passo molto importante per Kia perché rappresenta il primo modello totalmente elettrico costruito in Europa. A Zilina, dove lavorano 3.700 persone e oltre 600 robot e l’aggiornamento per il nuovo modello ha comportato un investimento di 108 milioni di euro, si producono già la Xceed e la Sportage che in gamma hanno versioni mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid, ma il costruttore non aveva in precedenza mai costruito un’elettrica nel cuore del nostro Continente.

La EV4 avrà due batterie con celle NMC: una da 58,3 kWh e un’altra da 84,1 kWh per un’autonomia rispettiva di 410 km e di 590 km. Entrambe sono ricaricabili fino a 150 kW e dotate sia della ricarica bidirezionale V2G (fino a 10 kW) sia della possibilità di alimentare dispostivi esterni (V2L, fino a 3,6 kW). Il motore disponibile al lancio è da 150 kW e 283 Nm con una velocità massima autolimitata a 170 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 s. (7,7 s. con la batteria più grande e pesante).

La EV4 dichiara una lunghezza di 4,43 metri, è alta 1,48 e larga 1,86 con un passo di 2,82 metri che permette di ricavare un’abitabilità interna notevole e un bagagliaio di almeno 435 litri. La strumentazione è formata da due schermi da 12,3” allineati con l’interposizione di uno da 5,3” per i comandi a sfioramento e c’è anche l’head-up display. Particolarmente avanzata la ricerca per la sostenibilità dei materiali, per la parte infotelematica basata su un nuovo software ad Intelligenza Artificiale e per la sicurezza: la Kia EV4 punta infatti a raggiungere le 5 stelle EuroNCAP.

La Kia EV4 punta dunque ad un ruolo di primo piano puntando, oltre che sui contenuti tecnologici, anche su uno stile assolutamente personale che la iscrive a pieno titolo all’interno del resto della gamma. L’arrivo nei concessionari è previsto per l’autunno con un listino che, considerando i 36mila euro di partenza della EV3 e il prossimo arrivo della EV5, dovrebbe aggirarsi sui 40mila euro.