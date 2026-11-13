Kia è pronta ad investire, insieme ai suoi fornitori, circa 2 miliardi di dollari per realizzare un secondo stabilimento produttivo nello stato indiano meridionale dell'Andhra Pradesh, in base a quanto riportato da Reuters sul proprio sito. Questa iniziativa potrebbe creare circa 12.000 posti di lavoro, mentre la produzione nel nuovo impianto dovrebbe essere avviata per l'inizio del 2030. Nel nuovo stabilimento, che si estenderà su una superficie di circa 188 ettari ed avrà al suo interno anche aree destinate ai fornitori, saranno realizzati sia modelli dotati di motore a combustione interna che vetture spinte da propulsori elettrici.

Attraverso il nuovo impianto la capacità produttiva annua di Kia in India sarà incrementata di circa 200.000 veicoli rispetto a quella attuale, che corrisponde a circa 430.000 unità. La scelta di Kia riflette la scelta di altri costruttori di investire nel mercato indiano, che è il terzo a livello mondiale ed è ancora in espansione. Infatti, come riferito da Reuters, Suzuki Motor ha recentemente rivelato dei piani per investire circa 8 miliardi di dollari nel paese in un tempo di cinque o sei anni ed anche Toyota e Honda starebbero lavorando per ampliare la produzione in India.