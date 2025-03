Kia, parola d'ordine modularità. Il Gruppo svela strategia elettrica. All'EV Day presentate EV4, il concept EV2 e il furgone PV5

Parola d'ordine: modularità. Kia chiama a raccolta giornalisti e operatori del settore automotive da tutto il mondo in Spagna per svelare la propria strategia elettrica. Dopo l'EV Day di Seul del 2023, è il secondo atto della mega conferenza. Stavolta il teatro scelto per la presentazione è una ex-arena nel cuore di Tarragona. Ho Sung Song, presidente e Ceo di Kia, nella sua lunga introduzione, ha illustrato la strategia elettrica per il futuro del brand con un'offerta sempre più ampia a che risponda alle esigenze del mercato «aumentando le possibilità di scelta - ha detto Sung Song - e migliorando le esperienze da offrire ai clienti». Nella Plaza de Toros catalana, la casa coreana ha presentato tre nuovi modelli elettrici che però, per allestimenti, forme, destinazione, corrispondono a nove. Modularità, si diceva all'inizio: il caso di scuola è la Kia EV4. Totalmente elettrica, da subito nelle due versioni sedan e hatchback.

Medesimo pianale, stesso powetrain (150 kW), identiche dotazioni di batterie per la berlina e per la cinque porte (58,3 e 81,4 kWh), ma con una diversa destinazione. E così se la tre volumi dalle dimensioni generose (è lunga 4,73 metri) e dalle linee fortemente personali e riconoscibili guarda a oriente e viene costruita in Corea, la hatchback - che misura 30 cm di meno, del design scolpito ma meno audace - è assemblata in Europa, presumibilmente il mercato da cui giungerà la maggiore richiesta. Entrambe la vettura nelle due conformazioni saranno via via disponibili globalmente, anche in versione GT-Line. Svelato anche il concept della attesissima EV2, l'elettrica più piccola della casa. Una due volumi tuttofare: vocazione cittadina, ma consente anche escursioni fuori porta. Nella versione presentata a Tarragona, non troppo distante dalla versione definitiva che approderà sul mercato il prossimo anno, ha quattro posti, ma la panca anteriore scivola fin quasi a sfiorare il lunotto posteriore, mentre la seduta del divano passeggeri si ribalta contro lo schienale, che rimane fisso in verticale. Aprendo le portiere, sorpresa, manca il montante centrale consentendo un'ampia apertura che agevola l'ingresso a bordo. Anche le linee esterne, con tratti netti e inediti gruppi luminosi posti sotto la cintura, saranno leggermente riviste. Ma, insomma, l'auto c'è. Gli interni sono vivaci e versatili, con caratteristiche tipicamente presenti in classi di veicoli più grandi, tra cui la tecnologia Vehicle-to-Load e gli aggiornamenti Over-the-Air. Ampio l'utilizzo di materiali sostenibili.

Capitolo a parte il furgone elettrico PV5: presentato come concept al CES) di Las Vegas nel 2024, è il primo modello della nuova business strategy dei PBV di Kia ed è caratterizzato dalla sua grande flessibilità. Costruito su una piattaforma dedicata che introduce importanti innovazioni, presente da subito in un caleidoscopio di versioni: si parte dalla versione due posti, con un grande vano carico, per passare per l'allestimento che consente l'accesso a 5 passeggeri, sacrificando parte del caveau, fino alla versione per soli passeggeri e anche - e Kia lo sottolinea - la versione WAV dedicata a persone con mobilità ridotta. Il motore eroga 120 kW e può contare su batterie da 43,3 (solo cargo) 51,5 o 71.2 kWh. Anche in questo caso, 4 diversi concetti di mezzo di trasporto - dal commerciale puro al pulmino - uniti dallo stesso pianale, stesso motore, stessa malleabilità a bordo. E ne è un esempio proprio la versione WAV, lontana anni luce da vetture dedicate allo stesso fine, di solito attrezzate successivamente. Questo no: è il fondo dell'auto che si sposta e diventa pedana, incuneandosi in uno specifico alloggiamento e portando il passeggero a mobilità ridotta a fianco degli altri occupanti. Un altro grande sforzo viene compiuto nei prezzi. «Cerchiamo di democratizzare i veicoli elettrici - ha detto ancora Sung Song - in modo da rendere accessibili a tutti i vantaggi della mobilità sostenibile».

E così il listino di EV4 partirà da circa 37mila euro, quello di EV2 da circa 30mila e quello di PV5 da circa 30mila, iva esclusa. «Ampliando la nostra gamma di modelli - ha detto ancora Sung Song - e puntando sull'accessibilità dei prezzi con modelli come Kia EV4 e Kia Concept EV2, cerchiamo di democratizzare i veicoli elettrici, in modo da rendere accessibili a tutti i vantaggi della mobilità sostenibile. In un momento storico che vede una domanda di prodotti ed esperienze personalizzate in continua crescita - il monito finale del ceo - gli acquirenti si aspettano che i produttori sappiano soddisfare le loro esigenze».