Kinto a fianco del Frosinone Calcio come mobility partner. Fornirà flotta multi-tecnologica della gamma Toyota e Lexus

Kinto, mobility company del gruppo Toyota, diventa official mobility partner del Frosinone Calcio per la stagione 2026-2027. Una partnership avviata con la della consegna delle vetture presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. La collaborazione è frutto di una sinergia tra due realtà orientate alla crescita, quella sostenibile di Kinto, mediante il proprio ecosistema di servizi di mobilità, e quella che passa per la valorizzazione dei giovani talenti del Frosinone Calcio. Kinto metterà a disposizione del club una flotta multi-tecnologica della gamma Toyota e Lexus per gli spostamenti della società durante l'intera stagione.

La partnership sarà estesa ad iniziative locali, che coinvolgeranno imprese, istituzioni, scuole e nuove generazioni, con cui divulgare la conoscenza Kinto e delle soluzioni di mobilità del gruppo Toyota mediante il supporto del concessionario Toyota A. Corvi. «Siamo orgogliosi di diventare official mobility partner del Frosinone Calcio - ha dichiarato Mauro Caruccio, ceo di Toyota financial services Italia e di Kinto Italia società benefit - una realtà che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per ambizione, crescita e forte legame con il territorio». «Siamo lieti di accogliere Kinto nella famiglia dei partner del Frosinone Calcio per la stagione sportiva 2026/2027 - ha affermato Rosario Zoino, amministratore delegato del Frosinone Calcio - questa collaborazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del nostro club e testimonia la volontà di affiancarci a realtà di primo piano».