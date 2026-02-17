Kinto Italia, risultati significativi nel 2025. Migliorate performance di tutti i servizi di mobilità: NLT +35%, NBT +7 e flotta cresciuta del 35%

Nel 2025 Kinto Italia Società Benefit, la Mobility Company del Gruppo Toyota, ha fatto registrare risultati significativi sia tra i servizi di mobilità basati sui prodotti elettrificati della gamma Toyota e Lexus che tra quelli riguardanti le piattaforme digitali. Nello specifico, il noleggio a lungo termine 'All Inclusive' ha ottenuto oltre 14.000 nuove immatricolazioni, che corrispondono ad una crescita del 35% rispetto al 2024, con i veicoli elettrificati arrivati ad una quota del 74%.

Il noleggio flessibile a breve e medio termine ha maturato un incremento del 7% in confronto all'anno precedente, grazie a 16.600 noleggi complessivi. Dal 2024, inoltre, la flotta è cresciuta del 75% visto che, attualmente, è composta da 1.340 veicoli ed è disponibile su tutto il territorio nazionale mediante la rete dei concessionari partner del gruppo Toyota. Numeri positivi lo scorso anno anche a livello di corporate carpooling, con 37.500 nuovi viaggi registrati attraverso l'app Kinto Join, per un incremento percentuale del 63% in confronto al 2024; mentre Kinto Go ha maturato una crescita percentuale del 20%, con 45.000 transazioni.

«Siamo molto soddisfatti dell'anno appena trascorso - ha dichiarato Vincent Van Acker, chief operating officer di Kinto Italia Società Benefit. I risultati raggiunti confermano che un numero sempre maggiore di clienti ed aziende sceglie i nostri servizi di mobilità, che sono in grado di rispondere alle diverse richieste degli utilizzatori».