Kinto Italia, un 2025 di successi per la Mobility Company Toyota: +35% il Nlt, +7% breve e medio termine. Carpooling +63%

Il 2025 si è chiuso come un anno di consolidamento e crescita per KINTO Italia. La Mobility Company del Gruppo Toyota ha, così, confermato la solidità di un progetto nato nel 2019 e progressivamente affermatosi come uno degli attori principali nel panorama della mobilità integrata in Italia. In un contesto che negli ultimi anni ha visto profondi cambiamenti nelle abitudini degli automobilisti, tra la condivisione della vettura e il possesso di un’auto privata, KINTO ha scelto una strada precisa: non sostituire il possesso, ma affiancarlo con un ecosistema flessibile, digitale e sostenibile.

Dopo le incertezze del periodo post-pandemico, quando sembrava che il car sharing e le formule pay-per-use dovessero rivoluzionare definitivamente il concetto stesso di proprietà dell’auto, il mercato ha dimostrato di preferire soluzioni più ibride e personalizzabili. Diverse realtà hanno rallentato o abbandonato il settore per difficoltà di redditività. KINTO, forte della struttura industriale e finanziaria del Gruppo Toyota, ha invece continuato a investire, costruendo un modello che integra servizi vehicle based, fondati sulla gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus, e servizi platform based, gestiti tramite infrastrutture digitali proprietarie.

I numeri del 2025 raccontano un’escalation significativa in tutti e cinque i servizi offerti. Il noleggio a lungo termine “All Inclusive” si conferma il principale motore di crescita, con oltre 14.000 nuove immatricolazioni e un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Un dato particolarmente rilevante è la quota di veicoli elettrificati, che raggiunge il 74% del totale, a testimonianza di come la strategia multi-tecnologica del Gruppo Toyota – che affianca full hybrid, plug-in hybrid, elettrico e idrogeno – trovi nel noleggio una formula ideale per accelerare la diffusione di soluzioni a basse emissioni. Questo risultato ha portato KINTO a posizionarsi al sesto posto nel mercato di riferimento, recuperando due posizioni rispetto al 2024 e consolidando la propria presenza tra i principali operatori del settore.

Accanto al lungo termine, cresce anche il noleggio flessibile a breve e medio termine, con 16.600 contratti complessivi e un aumento del 7% su base annua. La flotta ha raggiunto quota 1.340 veicoli, segnando un incremento del 75% rispetto all’anno precedente. Un’espansione resa possibile anche grazie alla capillarità della rete dei concessionari Toyota sul territorio nazionale, che consente una disponibilità diffusa e tempi di risposta rapidi. In questo ambito si inserisce anche l’avvio del primo Car Sharing pubblico a idrogeno nell’area metropolitana di Venezia con KINTO nel ruolo di operatore ufficiale, un progetto di sperimentazione di modelli per mobilità a zero emissioni locali.

Se i servizi legati direttamente ai veicoli rappresentano l’ossatura dell’offerta, il 2025 ha evidenziato una crescita marcata anche sul fronte digitale. Il Corporate Carpooling, attraverso l’app KINTO Join, ha registrato 37.500 nuovi viaggi, pari a un incremento del 63% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un dato che riflette la crescente attenzione delle aziende verso soluzioni di mobilità sostenibile per i propri dipendenti, soprattutto negli spostamenti casa-lavoro. L’impatto ambientale è tangibile: 87 tonnellate di CO2 risparmiate, in aumento del 27%, dimostrano come la condivisione organizzata possa incidere concretamente sulla riduzione delle emissioni.

Anche KINTO Go, l’app di mobilità integrata che consente di pianificare spostamenti in tutta Italia combinando trasporto pubblico locale, treni, taxi e pagamento della sosta, ha registrato 45.000 transazioni, con una crescita del 20% rispetto all’anno precedente. Il dato evidenzia un progressivo aumento della fiducia degli utenti italiani verso strumenti digitali capaci di concentrare in un’unica piattaforma servizi diversi, lasciando al cliente la libertà di scegliere di volta in volta la soluzione più adatta.

L’ecosistema KINTO si articola quindi in un’offerta completa che comprende noleggio a lungo termine da 12 a 72 mesi con formula all-inclusive, noleggio mensile da 1 a 12 mesi, car sharing con veicoli elettrificati, corporate carpooling per le aziende e un’app di mobilità integrata per trasporto pubblico, treni, taxi e sosta. Una struttura pensata per adattarsi alle più svariate esigenze dei clienti, cercando di mantenere una flessibilità e seguire l’evoluzione del mercato e degli utenti.

A sottolineare il significato dei risultati raggiunti è stato Vincent Van Acker, Chief Operating Officer di KINTO Italia Società Benefit, che ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti dell’anno appena trascorso. I risultati raggiunti confermano che un numero sempre maggiore di clienti ed aziende sceglie i nostri servizi di mobilità, che sono in grado di rispondere alle diverse richieste degli utilizzatori. Siamo orgogliosi di aver raggiunto gli obiettivi prefissati per quest’anno, che rappresentano per KINTO Italia un nuovo punto di partenza e riconfermano il nostro impegno concreto, anche in qualità di Società Benefit, verso la promozione e l’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile. Un sistema che può contribuire in modo tangibile a rendere ogni spostamento più responsabile e a ridotto impatto ambientale».

Le parole del management sintetizzano una strategia che non punta a rivoluzionare bruscamente le abitudini degli automobilisti, ma a costruire un percorso graduale verso una mobilità più responsabile. In questo senso, la forza di KINTO risiede proprio nella capacità di integrare l’innovazione tecnologica della gamma Toyota e Lexus con strumenti digitali evoluti, creando un sistema che accompagna privati e aziende lungo tutto il ciclo di utilizzo del veicolo e degli spostamenti quotidiani.