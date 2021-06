Koelliker presenta KGen, progetto per la nuova mobilità. Partnership con Enel X, Microsoft e Santander per 5 marchi EV

MILANO - Si chiama KGen il progetto di “generazione di nuova mobilita” con cui Koelliker, lo storico gruppo italiano che dal 1936 importa e distribuisce selezionati brand di automobili, rilancia la sua attività debuttando nel settore dell’elettrico e proponessi come un unicum nel panorama automotive italiano. Lo fa attraverso Enel X, Microsoft e Santander Consumer Bank - partner in questa operazione - e portando in Italia 5 nuovi marchi hi-tech, Aiways, Karma, Maxus, Seres e Weltmeister, ognuno dei quali specilizzato in modelli elettrici (crossover, suv, supercar e veicoli commerciali) per soddisfare ogni esigenza di mobilità.

«Con KGen andiamo oltre i vecchi paradigmi del mercato automotive e rispondiamo alle nuove esigenze di una mobilità che sta cambiando, mettendo la nostra expertise a servizio di clienti alla ricerca di un’ampia ma selezionata proposta di modelli nativi elettrici - afferma Luca Ronconi, amministratore delegato di Koelliker - prodotti che incarnano la nostra filosofia di esploratori dell’innovazione e advisor dei clienti». A sua volta Gianmaria Riccardi, head of global sales Enel X - ha ribadito che «accelerare il processo di passaggio dalla mobilità tradizionale a quella elettrica è uno dei pilastri della strategia di business globale di Enel X e l’accordo con Koelliker è un ulteriore tassello importante in questa direzione. Collaboreremo offrendo il nostro know-how e soluzioni avanzate per la ricarica dei veicoli elettrici ai marchi automotive del Gruppo Koelliker e lavoreremo in sinergia per studiare offerte che invoglino i costruttori dei mercati esteri a portare il loro business in Europa».