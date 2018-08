L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi è il primo costruttore automotive nel semestre

TOKYO - L’Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi si conferma il maggiore gruppo auto a livello mondiale nei primi 6 mesi del 2018 per il secondo anno consecutivo, superando sul filo di lana la Volkswagen. L’alleanza formata dalla francese Renault con i marchi nipponici Nissan e Mitsubishi Motors ha venduto 5.540.000 di veicoli a livello globale, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2017, e si confronta con i 5.519.000 della casa auto tedesca. Toyota si piazza al terzo posto per il terzo anno di fila, con 5.210.000 di vetture.

Le prospettive sui margini di crescita delle principali aziende auto, tuttavia, rimangono incerte in attesa delle possibili maggiorazioni sui dazi per le importazioni di auto negli Usa, il secondo mercato mondiale delle quattro ruote. Un’eventualità che il vice presidente di Nissan, Joji Tagawa, ha definito dalle conseguenze “molto considerevoli”.

A guidare le immatricolazioni nel gruppo franco nipponico è stata la Renault, con un aumento del 9,8% a 2,07 milioni, segue la Mitsubishi Motors con una crescita del 24,8%, pari a 616.650 veicoli; risultati che hanno controbilanciato la flessione dell’1,4% della Nissan con 2,85 milioni di vetture. La Renault controlla una partecipazione del 43,4% della Nissan, che a sua volta possiede il 15% della casa auto francese e il 34% di Mitsubishi Motors.