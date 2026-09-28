“L'anima delle macchine”, il restauro delle auto antiche. Al Mauto la prima proiezione del docufilm

È dedicato al fascino delle auto storiche e al valore del saper fare artigiano 'L'anima delle macchine - Il restauro come arte del tempo', il documentario prodotto da Filmine, con la regia di Valerio Valente e la direzione della fotografia di Stefania Bona. Presentato in prima assoluta al Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, il film segue da vicino il complesso restauro di una rarissima Ferrari F50, realizzato nel laboratorio Schimmenti Classic di Santena. Accanto al restauratore Massimo Schimmenti interviene Pietro Camardella, designer che racconta la genesi e i dettagli stilistici della vettura.

La pellicola dà voce anche ai maestri dell'artigianato automobilistico piemontese, tra battilastra, sellai e specialisti della verniciatura, mostrando gesti e competenze che rischiano di andare perduti. Centrale è inoltre la filosofia del restauro conservativo sostenuta dal Mauto, che mira a preservare materiali originali, segni e patina del tempo. Uno spazio importante è dedicato infine ai giovani del corso Ifts per il Restauro dei Veicoli d'Epoca, a testimonianza di un passaggio generazionale indispensabile per mantenere vivo questo patrimonio. Un racconto sul rapporto tra uomo, tecnica e memoria, nel quale l'automobile diventa molto più di una macchina: un oggetto capace di custodire la storia di chi l'ha progettata, costruita e restaurata.