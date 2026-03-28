L'elettrico usato divide l'Europa: Danimarca al 41%, Germania al 7,5%, Italia ferma al 2%

Quattro anni di dati, tre Paesi, tre traiettorie incomparabili. A febbraio 2026, in Danimarca quattro auto usate su dieci vendute sono elettriche. In Germania la quota ha superato il 7,5%. In Italia si è fermata all'1,9%: un punto percentuale in più rispetto al gennaio 2022, quando il dato era allo 0,9%. È il quadro che emerge dall'analisi condotta dalla piattaforma AutoUncle su circa 50 mesi di vendite presunte di veicoli elettrici usati (Bev) nei tre mercati.

Un divario strutturale - La distanza tra i tre Paesi non è il riflesso di una domanda diversa, ma di politiche industriali divergenti accumulate nel tempo. La Danimarca ha introdotto già nel 2016 un regime fiscale agevolato per le immatricolazioni elettriche (la tassa di registro è attualmente fissata al 40% dell'aliquota ordinaria) affiancato da deduzioni per i veicoli aziendali. Il risultato è un parco circolante ampio e già maturo: oltre 89.000 nuove auto elettriche vendute nel solo 2024, sufficienti a generare un'offerta di usato consistente. Oggi la Danimarca è il primo importatore europeo di elettrico usato nell'area nordica. La Germania ha percorso una strada simile attraverso l'Umweltbonus, il programma di sussidi che tra il 2016 e il dicembre 2023 ha distribuito circa 10 miliardi di euro, costruendo un parco di oltre 1,4 milioni di BEV. L'interruzione degli incentivi nel 2023 non ha bloccato l'effetto sull'usato, che è per definizione ritardato, e la quota continua a salire.

Il ritardo italiano - L'Italia ha operato in modo diverso. L'Ecobonus per le Bev è rimasto compreso tra 3.000 e 5.000 euro per la maggior parte del biennio 2022/2023, con un potenziamento a 11.000 euro nel 2024 i cui effetti sul mercato dell'usato saranno visibili solo nei prossimi anni. Un incentivo specifico per l'acquisto di elettrico usato è stato introdotto nel 2024, ma fissato a soli 2.000 euro, un'entità che gli analisti del settore considerano insufficiente a modificare le abitudini di acquisto su scala. Il meccanismo è semplice nella sua logica: senza un parco circolante nuovo sufficientemente ampio, non esiste offerta di usato. E senza offerta, il mercato secondario non può svilupparsi. Il gap che si legge nella tabella comparativa - 40,9% contro 1,9% - è prima di tutto un gap di parco circolante, che riflette scelte politiche fatte anni prima.

Per i concessionari italiani, il dato non è solo una fotografia del passato. Danimarca e Germania hanno già attraversato la fase di adeguamento: valutazione dello stato delle batterie, aggiornamento dei sistemi di perizia, formazione delle reti di vendita sull'usato elettrico. L'Italia ha finora potuto rimandare, data la marginalità del fenomeno. Ma se il mercato dovesse accelerare per effetto di nuovi incentivi o della progressiva immissione sul mercato di veicoli ex-leasing con prezzi in calo, i dealer si troverebbero a gestire una transizione senza aversi preparati.

L'analisi è basata su dati raccolti quotidianamente da AutoUncle su oltre 3.000 siti di concessionari e marketplace europei, per un totale di oltre 5 milioni di veicoli monitorati.