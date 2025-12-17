L'Eliseo plaude alla revisione delle regole Ue sull'auto, “proposta equilibrata”

La presidenza francese plaude all'annuncio della Commissione europea di rivedere le regole Ue sull'auto. Una proposta ritenuta ''equilibrata'' dall'Eliseo. ''Prendiamo atto e salutiamo gli annunci della Commissione europea sull'auto, a nostro parere sono in equilibrio con le flessibilità richieste da alcuni» e le richieste francesi ''di contropartite sulla preferenza europea e la produzione in Europa'', ha dichiarato un consigliere del presidente, Emmanuel Macron, parlando ad alcuni giornalisti.

Poco prima, la ministra francese per la Transizione Ecologica, Monique Barbut, aveva invece deplorato ''la flessibilità aperta ai veicoli termici'' nel 2035 nel piano auto di Bruxelles.''Faremo di tutto per fare in modo che questa flessibilità decada'', durante i negoziati tra i Ventisette, ha avvertito all'agenzia France Presse a Bruxelles. Per il resto, ha aggiunto, ''molte cose sono state riprese da proposte francesi. La preferenza europea - ha dichiarato - è un'enorme vittoria per un settore così strategico».