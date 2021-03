Audi, l'offensiva elettrificata continua: nel 2021 Audi lancerà 4 nuove elettriche e altrettante plug-in. Attesa per RS3

MONACO DI BAVIERA – La massiccia offensiva di prodotto di Audi prosegue anche nel 2021, con un voluto e forte sbilanciamento sull'elettrificazione. Il programma è stato confermato dai vertici della casa di Ingolstadt nel corso della conferenza di bilancio, tenuta anche quest'anno in forma digitale presso il quartier generale bavarese.

La gamma a zero emissioni verrà arricchita con 4 nuovi modelli, che porteranno la gamma a 7 entro la fine dell'anno, come ha ribadito il Ceo Markus Deusmann. La casa dei Quattro Anelli ha già pianificato il lancio non solo delle e-tron Gt e della sua gemella ad alte prestazione Gt Rs, ma anche del Suv elettrico più accessibile. Si tratta della Q4 e-tron (attesa prima dell'estate), come sempre declinata anche come Sportback, cioè a tetto spiovente, che dovrebbe invece arrivare prima dell'autunno.

Con questo modello Audi punta a ritagliarsi uno spazio nel segmento dei modelli “green” compatti: la Q4 e-tron rappresenterà di fatto l'entry level della gamma elettrica del costruttore di Ingolstadt. Audi ha pianificato un'offerta articolata su oltre venti vetture full electric entro il 2025. Le altre novità sono le varianti plug-in della Q3 e della Q5, anch'esse offerte pure come coupé. Nel corso del 2021, la casa dei Quattro Anelli avrà a listino una soluzione plug-in per la metà della propria gamma.

Il progressivo ampliamento della gamma alla spina dovrebbe consentire ad Audi di raggiungere un terzo dei volumi entro il 2025 grazie alla gamma ibrida ed elettrica. Gli amanti di velocità e guida adrenalinica aspettano con interesse la nuova Rs3, a listino anche come Sportback: il debutto di questo modello avverrà entro la fine dell'anno.