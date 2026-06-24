L'UE valuta dazi anche sulle ibride plug-in cinesi. Dopo elettriche ed EREV, Bruxelles prepara nuove misure commerciali

L’Unione Europea si prepara ad ampliare le misure commerciali nei confronti delle auto importate dalla Cina includendo anche le ibride plug-in. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt, la Commissione Europea avrebbe già completato i preparativi per l’introduzione di nuovi dazi doganali destinati alle PHEV prodotte nel Paese asiatico.

L’iniziativa arriva dopo le misure già adottate nei confronti delle auto elettriche a batteria e dei modelli a autonomia estesa (EREV), segnando un ulteriore irrigidimento della politica commerciale europea nei confronti dell’industria automobilistica cinese. Le nuove tariffe potrebbero entrare in vigore una volta ottenuto il via libera della maggioranza degli Stati membri.

L’eventuale estensione dei dazi alle ibride plug-in, riporta il sito interautonews.com, potrebbe avere effetti rilevanti sulle strategie dei costruttori cinesi, che negli ultimi anni hanno individuato nelle PHEV una leva di crescita nel mercato europeo grazie a prezzi competitivi e tecnologie avanzate. La decisione potrebbe inoltre influenzare gli equilibri competitivi nel settore della transizione energetica, con possibili ripercussioni sulle politiche industriali, sugli investimenti e sulle strategie di localizzazione produttiva dei costruttori.