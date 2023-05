La Cina investirà 3 miliardi nel settore automotive in Ungheria. Il comparto rifornisce GIà l’industria tedesca

BUDAPEST - La Cina investirà tre miliardi di euro nel settore dell’automotive in Ungheria nei prossimi anni. Lo ha annunciato il ministro ungherese degli Affari esteri e del Commercio, Péter Szijjárt, dopo colloqui con il ministro del Commercio cinese Wang Wentao, a Pechino, come rende il governo magiaro attraverso il portale About Hungary. Szijjárt ha affermato che i progetti rafforzeranno ulteriormente la posizione dell’Ungheria come principale destinazione per gli investimenti stranieri nell’Europa centrale. Szijjárt ha incontrato gli amministratori delegati di cinque grandi società cinesi, quattro delle quali investiranno nel comparto delle auto elettriche in Ungheria, che rifornisce le case automobilistiche tedesche. Secondo Szijjárt, le aziende di Pechino considerano l’Ungheria una delle destinazioni ideali per i loro investimenti nell’Europa centrale. Il paese Ue ha registrato il maggior volume di investimenti cinesi nella regione alla fine del 2022.