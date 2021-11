La Germania dell'auto ancora in retro: ottobre a -35%, quasi metà vendite è elettrificato. Tesla e Polestar boom. Produzione a -38%

BERLINO – La Germania dell'auto non riparte, anche se la metà dei nuovi volumi (46%) è elettrificato. In ottobre sono state immatricolate 178.683 auto nuove con una flessione del 34,9% rispetto allo stesso mese del 2020. Si tratta del peggior ottobre dalla riunificazione. Il calo su base annuale rispetto al già "drammatico" 2020 è stato del 5,2% (2.196.244). Prendendo in considerazione il periodo pre-covid il dato è ancora più desolante: i volumi contabilizzati da gennaio in poi sono un quarto in meno rispetto alla media dei primi 10 mesi fra il 2015 e il 2019.

Il crollo è legato alla carenza dei semiconduttori che limita l'offerta dei costruttori, che soffrono anche sul fronte della produzione. La Vda, la potente associazione tedesca della filiera, ha reso noto che in ottobre sono state fabbricate 237.000 auto, il 38% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. La contrazione dell'export è stata del 39% in ottobre e dell'8% da inizio anno.

Pochissimi i marchi positivi e Tesla è naturalmente fra questi con un clamoroso +483% (+139% da gennaio in poi) con 1.469 esemplari commercializzati nel mese e oltre 27.400 nel 2021. Poi ci sono Polestar (+84,7%), che avanza del 230% nell'anno, Smart (+13%), Mitsubishi (+5,9%), Subaru (+5,8%), Ssangyong (+4,6%), Jeep (+4,5%) e Ds (+1,1%). Pesanti le perdite registrate dai costruttori nazionali, a cominciare da Audi che ha ceduto il 57,7% (-10,3% da inizio anno). Volkswagen, comunque il marchio più venduto (15,8%), è scivolata del 40,2% e Mercedes del 45%. I marchi italiani Fiat e Alfa Romero hanno perso 19,9 e il 33,7% anche se il bilancio annuale resta ancora positivo per il Biscione (+1,8%) ed è “solo” di -2,4% per la casa torinese.

Le vendite di auto a gasolio sono precipitate del 56,7% e valgono appena il 17,3% del totale, mentre la quota di quelle a benzina è del 36,2%. In ottobre sono state targate 30.560 auto elettriche pari a una penetrazione del 17,1% (+32%). Brusca frenata, invece, per le ibride: le consegne sono state 51.327 (di cui 23.734 plug-in), il 18,4% in meno rispetto allo stesso mese di un anno fa, ma comunque il 28,7% del mercato. Le emissioni medie di Co2 delle auto di nuova immatricolazioni sono state pari a 111,9 g/km, in calo di quasi il 15%.