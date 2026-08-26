La Russa (Aci) al Meeting di Rimini: «Mobilità non è più solo “auto”, siamo proiettati verso un Mobility Club»

«E' giusto celebrare il passato glorioso di un'Istituzione nata con l'automobile, ma è anche necessario guardare avanti. Da qui una nuova visione basata su dati, competenza, responsabilita' e buon senso, per migliorare il sistema della mobilita' e rafforzare la sicurezza stradale». Lo ha detto il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, al Meeting di Rimini durante l'incontro 'Il Paese che si muove: grandi opere, ferrovie e mobilita», a cui ha preso parte anche il vice premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La Russa ha posto al centro del ragionamento il nuovo posizionamento dell'Ente da Automobile Club a Mobility Club. «Da oltre 120 anni Aci e' al fianco degli automobilisti.

La mobilità di oggi non è più solo “auto”. E' treno, e' aereo, e' sharing, e' micromobilita', e' trasporto pubblico, e' logistica, e' dato, e' energia, e' sostenibilita'. E' il diritto di ogni cittadino di potersi muovere in sicurezza, in modo efficiente, accessibile e sostenibile». «Una scelta - ha sottolineato il presidente dell'Aci - che non cancella o rinnega la nostra storia, ma la proietta nel futuro». L'evoluzione che si articola in tre pilastri: visione generale della mobilita'; centralita' della persona e della sicurezza; innovazione e sostenibilita'. «E tutto cio' per un Club aperto e moderno che puo' contare su delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale e oltre 1,2 milioni di soci che garantiscono una rete capillare in grado di parlare a tutti» ha concluso.