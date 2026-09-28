La Russa (Aci): «Da Eni e IP segnale importante, l'auto non può essere un lusso»

«Non possiamo che esprimere soddisfazione per una scelta che va nella direzione giusta, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, dove la crisi internazionale ha provocato forti rincari dell'energia e una pressione diretta sul potere d'acquisto delle famiglie italiane». Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, commenta la decisione di Eni e IP di prevedere un tetto al prezzo dei carburanti.

«La scelta - prosegue il presidente dell'Aci - è anche e soprattutto un riconoscimento concreto a milioni di italiani che ogni giorno devono utilizzare un veicolo per recarsi al lavoro, per accompagnare i figli a scuola, per svolgere la propria attività quotidiana. L'automobile non è un lusso, è uno strumento di lavoro e di libertà". «Come Automobile Club d'Italia, da sempre al fianco degli automobilisti, apprezziamo quando il settore industriale del Paese fa sistema con le istituzioni per dare risposte immediate e importanti» conclude Geronimo La Russa.