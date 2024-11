La Su7 è un successo. Xiaomi alza stima di vendite della sua supercar elettrica:+8% nel 2024, a 130mila unità

Il gruppo tecnologico cinese Xiaomi ha alzato l'obiettivo di vendita del veicolo elettrico SU7 dell'8% per quest'anno, a 130.000 unità - 10.000 auto in più rispetto alle previsioni precedenti - come riportato dalla società in una dichiarazione inviata alla Borsa di Hong Kong. La Cina, oggi il più grande mercato automobilistico del mondo, è lo scenario in cui Xiaomi intende crescere a breve termine, sottraendo parte delle sue quote di mercato a grandi concorrenti come Tesla o Byd. Dopo aver consegnato 39.790 veicoli nel terzo trimestre, le vendite mensili registrate in ottobre del SU7 hanno superato le 20.000 unità, come sottolinea il gruppo negli ultimi conti trimestrali: Xiaomi spera peraltro di lanciare alla fine di dicembre una versione pilota del suo sistema di guida completamente autonomo.

L'azienda ha già raggiunto una produzione complessiva di 100.000 unità. Contestualmente, il gruppo asiatico ha recentemente lanciato la versione top di gamma dello Xiaomi SU7 Ultra, il cui lancio ufficiale è previsto per marzo 2025 con un prezzo anticipato di 814.900 yuan (circa 106.587 euro) e capace di accelerare da zero a cento chilometri orari in 1,98 secondi. I preordini hanno raggiunto 3.680 veicoli nei primi 10 minuti di disponibilità. Tra luglio e settembre, il costo delle vendite del segmento dei veicoli elettrici di Xiaomi è aumentato del 34,4%, a 73,6 miliardi di yuan (circa 9,626 milioni di euro), con ricavi pari a 9,5 miliardi di yuan (1,242 miliardi di euro). Nella prima seduta della settimana il titolo Xiaomi alla Borsa di Hong Kong ha guadagnato il 2,86%, attestandosi a circa 28,8 dollari di Hong Kong (circa 3,5 euro per azione). Dall'inizio dell'anno il gruppo ha aumentato la propria capitalizzazione di oltre l'86%.