Tesla Model S scala le classifiche europee di vendita: in giugno è seconda in Europa dietro solo alla “regina” Golf

LONDRA – La Tesla Model 3 è entrata nell'olimpo dell'auto europea. In giugno, dicono le elaborazioni della società Jato Dynamics, la vettura elettrica del costruttore californiano è stata la seconda più venduta nei 26 stati del Vecchio Continente. La berlina americana a zero emissioni ha avvicinato la best seller, la Volkswagen Golf, che da anni primeggia in Europa, seppur saltuariamente e solo provvisoriamente sorpassata dalla Ford Fiesta, che in questa graduatoria non compare nemmeno nella Top 10 (l'Ovale Blu si consola con la Kuga prima fra le plug-in davanti alla Audi A3 e alla Peugeot 3008).

La Golf è stata commercializzata in giugno – un mese comunque non fondamentale nel bilancio delle case automobilistiche – in 27.247 esemplari, mentre la Model S in 25.697. Il dato è sorprendente da ogni punto di vista. Tanto per cominciare per la crescita contabilizzata per la Tesla più economica: +262% rispetto allo stesso mese di un anno fa e anche +129% a confronto del giugno del 2019 (+12% e -27% per la Golf). E poi perché la Model S è solo elettrica, mentre l'auto tedesca di segmento C è disponibile in varie alimentazioni, inclusa quella a zero emissioni.

Fra le elettriche, la macchina californiana non ha rivali perché la Renault Zoe, che è seconda, ha totalizzato volumi parI a un terzo (poco sopra gli 8.200 esemplari). In casa Volkswagen il derby è tra la Id.3 e la Id.4, con la seconda, lanciata da pochissimo, a sole 600 unità dalla prima (6.315 contro 6.999). La Fiat 500 è sesta e vicinissima a quota 5.000.

Sul podio delle vetture più vendute in assoluto in giugno alle spalle della Golf e della Model S c'è la “rivelazione” Dacia Sandero (+10 e -2%), che ha scavalcato la Renault Clio, quarta (22.254). La Fiat 500 si inserisce in quinta posizione in giugno (22.179) grazie ad un'impennata del 64% delle vendite (+30% rispetto al 2019). Completano la Top 10 del mese la Toyota Yaris, la Vw T-Roc, la Opel Corsa, la Renault Captur e la Vw Polo.