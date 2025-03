Lamborghini: nel 2024 supera per la prima volta i 3 mld di fatturato (+16%). Record di vendite con 10.687 consegne (+5,7%)

Un anno record per il Toro. Automobili Lamborghini, per la prima volta nella sua storia, ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato (3,09 miliardi di euro), con un aumento del 16,2% rispetto al 2023. Le vendite registrano il miglior risultato di sempre: nell’anno appena concluso, la società ha consegnato 10.687 vetture, confermandosi oltre la soglia delle 10.000 unità e migliorando i dati dell’anno precedente del 5,7%. In crescita anche il risultato operativo, che supera la soglia degli 800 milioni di euro, raggiungendo 835 milioni, con un incremento del +15,5% rispetto al 2023. Il margine operativo si conferma al 27%, «consolidando il posizionamento del brand tra i player globali più profittevoli nel settore dei beni di lusso», si legge in una nota.

La casa di Sant’Agata Bolognese conferma così «il trend positivo degli ultimi anni chiudendo il 2024 con il miglior risultato di sempre in termini di consegne, fatturato e risultato operativo», nonostante un contesto generale di contrazione del mercato automobilistico. Stephan Winkelmann, Chairman ceo di Automobili Lamborghini, dichiara: «Crescita continua accompagnata dal rinnovo dell’intera gamma: questa è la sintesi di un altro anno record per Automobili Lamborghini. Nonostante le difficoltà del mercato automobilistico e un contesto altamente competitivo, nell’arco del 2024 abbiamo registrato una crescita in tutte e tre le macroregioni, confermando la forza del brand su scala globale. Questi risultati testimoniano il valore di un team straordinario e ci danno la fiducia per affrontare con determinazione le prossime sfide del settore, continuando a coniugare performance, esclusività e innovazione».