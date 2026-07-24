Lamborghini, Francesco Milicia è il nuovo direttore marketing. Christian Mastro diventa ceo del brand in Usa

Francesco Milicia è stato nominato marketing director di Automobili Lamborghini, dal 1° settembre 2026 prenderà il posto di Christian Mastro divenuto nuovo ceo del brand in America. Dopo aver maturato una grande esperienza internazionale, Milicia, Laureato in Ingegneria meccanica presso l'Università di Bologna, in possesso di un master in Business Administration e con una formazione executive completata tra Europa e Cina presso INSEAD, CEIBS e London Business School, guiderà la strategia di marketing globale del marchio, per consolidarne il posizionamento sui mercati internazionali. Nelle precedenti esperienze lavorative, Milicia ha iniziato il percorso professionale nell'area Operations di Ducati, dal 2005 al 2012 ha ricoperto diversi incarichi manageriali in Cina, all'interno di un gruppo multinazionale, prima di tornare in Ducati, alla fine del 2012, in qualità di managing director di Ducati Motor Thailand.

Nel 2015, tornato in Italia, è entrato nel board of management di Ducati come direttore acquisti, per poi assumere, nel 2018, la responsabilità globale delle attività sales e after sales. «Entrare a far parte di Automobili Lamborghini rappresenta per me un onore e un privilegio - ha dichiarato Francesco Milicia - ammiro questo marchio da sempre e sono entusiasta di contribuire al percorso di un'azienda che ispira le persone in tutto il mondo attraverso innovazione, audacia ed eccellenza senza compromessi». «Diamo il benvenuto a Francesco Milicia in Automobili Lamborghini nel ruolo di marketing director - ha dichiarato Federico Foschini, chief marketing & sales officer di Automobili Lamborghini - la sua esperienza manageriale, maturata in un contesto di eccellenza come Ducati, insieme alla visione internazionale e alle competenze strategiche che ha sviluppato nel corso della sua carriera, daranno un contributo prezioso al rafforzamento ulteriore del posizionamento del marchio».