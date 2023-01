Lamborghini, il Toro è sugli scudi nel 2022: consegne record a 9.233 unità (+10%). Prevede 2023 di crescita con prime ibride

SANT’AGATA BOLOGNESE - Nel 2022 automobili Lamborghini ha registrato il record di consegne di auto, raggiungendo 9.233 unità con un +10% rispetto al 2021. La casa automobilistica (gruppo Volkswagen) stima una ulteriore crescita per il 2023, quando verranno prodotte le prime vetture ibride e si entrerà nella seconda fase del programma Direzione Cor Tauri, percorso strategico inaugurato nel 2021 volto alla transizione ibrida e, successivamente, a quella elettrica. «Il 2023 rappresenterà un anno ricco di sfide e di cambiamenti che siamo pronti ad affrontare spingendoci sempre oltre. Abbiamo infine la possibilità di concentrarci sui prossimi obbiettivi anche grazie ad una lista d’attesa di 18 mesi che ci permette di guardare al futuro e ai prossimi traguardi con serenità», ha dichiarato Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini. Nel dettaglio, le consegne sono aumentate in tutte le macroregioni: Asia +14%, America +10% e Emea +7% rispetto al 2021.

Le vendite, in quasi tutti i mercati chiave, hanno battuto ogni record. Gli Stati Uniti si confermano al primo posto in assoluto (2.721 vetture consegnate, +10% rispetto all’anno precedente), seguiti da Chinese Mainland, Hong Kong & Macao (1.018 vetture consegnate, +9% rispetto all’anno precedente), dalla Germania (808 vetture consegnate, +14% rispetto all’anno precedente), dal Regno Unito (650 vetture consegnate, +15% rispetto all’anno precedente) e dal Giappone (546 vetture consegnate, +22% rispetto all’anno precedente). Per quanto riguarda i modelli, il Suv Urus è il più venduto (5.367 modelli consegnati, +7% rispetto al 2021), seguito da Huracàn (3.113 modelli consegnati, +20% rispetto al 2021) e Aventador con 753 modelli consegnati raggiungendo il termine della sua produzione a settembre 2022.