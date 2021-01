Lamborghini più forte della pandemia, vendite in calo del 9%, ma il secondo semestre è stato il migliore della storia

SANT’AGATA BOLOGNESE – Nell'anno della pandemia Lamborghini ha contabilizzato il miglior secondo semestre della propria storia. La casa del Toro ha archiviato il 2020 con 7.430 consegne, il 9% in meno rispetto al 2019: in primavera, del resto, la fabbrica è rimasta chiusa per 70 giorni. Ma il 2021 si apre con eccellenti prospettive dato che il portafoglio ordini copre già oltre la metà della produzione pianificata. Lamborghini, che da dicembre ha di nuovo Stephan Winkelmann come presidente (Stefano Domenicali ha assunto la guida della Formula 1), è andata bene anche nel mondo virtuale, debuttando perfino su Tik Tok.

Su Instagram i followers del marchio italiano hanno raggiunto i 29 milioni, 6 in più rispetto al 2019. «Numeri – spiega una nota del costruttore - che posizionano Lamborghini al primo posto della classifica dei brand di supersportive di lusso più amati del social». La casa del Toro ha successo anche su Facebook, dove conta 12,9 milioni di sostenitori. Il canale Youtube di Lamborghini conta 1,6 milioni di appassionati: erano 1,1 milioni un anno fa.

«I risultati 2020 sono la dimostrazione di un grande lavoro che, al netto delle difficoltà di un anno di sfide globali, è stato portato avanti da tutta la squadra Lamborghini con grande dedizione e spirito di resilienza», ha commentato Winkelmann. Gli Stati Uniti si sono confermati il mercato più importante con 2.224 unità consegnate. Poi, praticamente sullo stesso livello, Germania (607), Cina, incluse Hong e Macao (604) e Giappone (600). Nel Regno Unito e in Italia, dove il mercato ha ceduto il 29%, Lamborghini ha immatricolato rispettivamente 517 e 347 vetture. Con un aumento dei volumi del 75%, la Corea del Sud è stato il paese con il più alto tasso di crescita.

Il modello più venduto è stato il Suv Urus: 4.391 esemplari. Lamborghini ha poi consegnato anche 2.193 Huracán V10 (+3%) e 846 Aventador V12. Nel corso del 2020, il marchio italiano del gruppo Volkswagen ha lanciato addirittura sei nuove auto, ossia la Huracán Evo Rwd a trazione posteriore in versione coupé in gennaio e la declinazione Spyder in maggio, la Sián Roadster in luglio (solo 19 esemplari) seguite dall’Essenza SCV12 (una hypercar fabbricata in 40 unità), la Huracán Sto (Super Trofeo Omologata) e la SC20, il solo esemplare della one-off aperta progettata dal dipartimento Motorsport e disegnata dal Centro Stile di Sant’Agata Bolognese.

Nel corso della cosiddetta “prima ondata” della pandemia Lamborghini si è attivata convertendo alcuni reparti alla fornitura di mascherine e visiere mediche per l’Ospedale S. Orsola di Bologna e collaborando con la Siare Engineering International Group per lo sviluppo e la produzione di simulatori polmonari. Ha poi lanciato il progetto solidale “With Italy, for Italy” chiudendo l'anno con un'azione benefica avviata assieme a Lady Gaga e con la lotteria organizzata da Omaze che prevedeva un'asta con in palio la Huracán Evo Rwd che compare nel video dell'ultimo singolo della cantante, “911”.