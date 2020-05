Lamborghini riaccende i motori: tutto pronto per la ripartenza in piena sicurezza da lunedì

ROMA – Lamborghini ha annunciato che sta ultimando le misure necessarie per riprendere l'attività produttiva dal 4 maggio, in conformità al DPCM del 26 aprile. In questo momento per la Casa di Sant’Agata Bolognese è fondamentale garantire il rientro delle sue persone in condizioni di massima sicurezza. Nelle settimane scorse, Lamborghini aveva manifestato un grande senso di responsabilità sociale utilizzando alcuni suoi reparti per la produzione di mascherine con il più alto livello di protezione delle vie respiratorie e visiere mediche per l’Ospedale S. Orsola di Bologna, oltre alla collaborazione con SIARE Engineering International Group per il co-engineering e produzione di simulatori polmonari.

Le attività propedeutiche alla riapertura del 4 maggio sono state oggetto di un confronto e definizione continua nell’ambito del Comitato Paritetico Azienda-Sindacato sull’emergenza Covid-19, costituito all’indomani della sospensione temporanea delle attività il 13 marzo. Le parti, nel corso delle ultime settimane, hanno lavorato congiuntamente ad un articolato protocollo di protezione, che disciplina le modalità di rientro e i dispositivi di sicurezza da adottare per la massima tutela della salute delle persone, a partire da una capillare campagna formativa.

“Siamo pronti a ripartire con grande energia, ma al tempo stesso col rigore necessario per salvaguardare quello che ci è più caro: la sicurezza delle nostre persone. Questa è stata la priorità che ci ha condotto a chiudere per primi e che continua a costituire la linea guida di una ripresa razionale e sicura, perché la battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta. Terremo costantemente monitorata l’evoluzione del contagio e saremo pronti ad adattare i nostri protocolli sulla base delle indicazioni del Governo e della Regione Emilia Romagna, che ringraziamo per il grande supporto in questa fase delicata", ha dichiarato Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini.

“Vogliamo continuare ad alimentare i sogni dei nostri appassionati e clienti. Il 7 maggio lanceremo in modalità virtuale una novità, che completerà l’offerta del nostro portafoglio prodotti. Abbiamo chiuso i primi tre mesi dell’anno nonostante tutto con numeri molto positivi. Da questo risultato vogliamo ripartire per ritornare presto protagonisti, riconsegnare le nostre vetture non appena i nostri dealer nel mondo saranno nuovamente aperti.”