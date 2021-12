Lamborghini, vendute tutte le 40 ville del Dubai Hills Vista. Primi passi del Toro nel mercato immobiliare

SANT’AGATA - Positivi i primi passi nel mercato immobiliare di Automobili Lamborghini: un complesso di 40 ville da sei camere da letto a Dubai Hills, negli Emirati Arabi Uniti, sviluppato da Emaar Properties e ispirato alla casa di Sant’Agata Bolognese, è stato interamente venduto. Il nuovo Dubai Hills Vista, che sarà terminato nel 2026, è un complesso di ville singole su più livelli in vasti giardini all’interno di un quartiere residenziale riservato, ciascuna con piscine private e diversi posti auto; a completare l’architettura, futuristica ed elegante, interni ispirati al design delle supersportive Lamborghini. I proprietari delle ville possono scegliere tra quattro diversi allestimenti, con la possibilità di arredare la loro nuova casa con mobili ispirati al design di Automobili Lamborghini. ‘Il complesso Dubai Hills Vista è elegante, senza compromessi, un luogo in cui il lusso viene vissuto al massimo e che riprende i principi di Lamborghini come punto di riferimento per quanto riguarda design, qualità ed esclusivita«, ha dichiarato Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Automobili Lamborghini.